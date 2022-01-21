'İnsan beynine çip' projesinde geri sayım

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ABD'li milyarder Elon Musk'ın nöroteknoloji şirketi Neuralink ile, insan beynine çip takmayı ve söz konusu teknolojiyle Alzheimer ile Parkinson gibi hastalıkların da tedavi etmeyi planlıyordu.

Musk bu projesi için klinik deney tarihlerine 2022'de başlamayı öngördüğünü belirtmişti. Musk'ın projesinde herhangi bir ertelenme yaşanmadı ve geri sayım başladı.

Şirketin açtığı iş ilanında "Neuralink'in ilk klinik deneyleri için dünyanın önde gelen doktor ve mühendisleri ile çalışacak koordinatör ve direktör aranıyor." açıklaması yer aldı.

256 milyar dolarlık serveti ile dünyanın en zengin insanı konumundaki Musk'ın testlere resmen başlamak için ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) onayını beklemesi gerekiyor.