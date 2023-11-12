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        Haberler Dünyadan Elon Musk'ın hayatı film oluyor - Magazin haberleri

        Elon Musk'ın hayatı film oluyor

        Tesla, SpaceX ve yeni adı X olan Twitter'ın sahibi, ABD'li milyarder girişimci Elon Musk'ın hayatı beyazperdeye taşınıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2023 - 16:00 Güncelleme: 12.11.2023 - 16:20
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        • 1

          'Forbes' dergisinin açıkladığı 'milyarderler listesi'nde 240,7 milyar dolarlık servetiyle zirvede bulunan Elon Musk'ın hayatı beyazperdeye aktarılacak.

        • 2

          Film, Walter Isaacson’ın yazdığı ve eylül ayında yayımlanan Elon Musk biyografisinden uyarlama olarak sinemaya yansıtılacak.

        • 3

          Amerikan yapım şirketi A24, 52 yaşındaki iş insanını sinemaseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

        • 4

          OSCAR ADAYI YÖNETMEN İMZASI

          'Requiem for a Dream' (Bir Rüya İçin Ağıt), 'Black Swan' (Siyah Kuğu) ve 'The Whale' (Balina) gibi filmlerde imzası olan Darren Aronofsky, Elon Musk filminin yönetmen koltuğunda oturacak.

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