Elon Musk'ın hayatı film oluyor
Tesla, SpaceX ve yeni adı X olan Twitter'ın sahibi, ABD'li milyarder girişimci Elon Musk'ın hayatı beyazperdeye taşınıyor
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'Forbes' dergisinin açıkladığı 'milyarderler listesi'nde 240,7 milyar dolarlık servetiyle zirvede bulunan Elon Musk'ın hayatı beyazperdeye aktarılacak.
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Film, Walter Isaacson’ın yazdığı ve eylül ayında yayımlanan Elon Musk biyografisinden uyarlama olarak sinemaya yansıtılacak.
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Amerikan yapım şirketi A24, 52 yaşındaki iş insanını sinemaseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.
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OSCAR ADAYI YÖNETMEN İMZASI
'Requiem for a Dream' (Bir Rüya İçin Ağıt), 'Black Swan' (Siyah Kuğu) ve 'The Whale' (Balina) gibi filmlerde imzası olan Darren Aronofsky, Elon Musk filminin yönetmen koltuğunda oturacak.