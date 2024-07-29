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        Haberler Dünyadan Elon Musk'ın eski kayınvalidesi: Lütfen Elon, yalvarıyorum çocukları gönder!

        Elon Musk'ın eski kayınvalidesi: Lütfen Elon, yalvarıyorum çocukları gönder!

        Elon Musk'ın, şarkıcı Grimes ile birlikteliğinden olan üç çocuğunu annelerinden kaçırdığı iddiası, bu defa Grimes'ın annesi Sandy Garossino'dan geldi. Eski kayınvalide, çocukların ölmek üzere olan büyük büyükannelerini görmelerini engellememesi için Elon Musk'a yalvardı: Lütfen Elon! Bu, annem için çok acı verici ve çocuklar için de endişe verici

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2024 - 16:26 Güncelleme: 29.07.2024 - 16:26
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        • 1

          Şarkıcı Grimes'ın annesi, Elon Musk'a seslenerek, üç torununun Kanada'da ölmekte olan büyük büyükannelerini ziyaret etmesini engellediğini söyledi.

          Kanadalı şarkıcının annesi Sandy Garossino, teknoloji milyarderi Musk'a X platformu üzerinden attığı mesajla uyarıda bulundu. "Sana ulaşmanın tek yolu olarak buraya yazıyorum" diyen Garossino, “Bildiğin gibi 93 yaşındaki annem şu anda yaşam sonu palyatif bakımda. Claire'in (Grimes'ın) çocuklarını son bir kez görmeyi ve kucağına almayı çok istiyor" dedi.

        • 2

          Sahne adı Grimes olan Claire Elise Boucher'ın 2018 - 2021 arasında Elon Musk ile yaşadığı birliktelikten X Æ A-XII, Exa Dark Sideræl ve Techno Mechanicus adlarında çocukları var.

        • 3

          "PASAPORTLARINI ALIKOYDUN"

          Çiftin Haziran 2022'de doğduğu tahmin edilen üçüncü çocuğu Techno Mechanicus için "Özellikle de henüz tanışmadığı en küçük torunu" diye ekleyen Garossino, “Çocukların bu hafta sonu doğum gününü kutlamak için yapmayı planladıkları ziyaret onu heyecanlandırmıştı. Ancak gezinin iptal edilmesiyle umutları suya düştü" dedi.

          Garossino ayrıca; "Çocukları ve gerekli pasaport belgelerini Claire'den alıkoyduğun için çocukların gelemeyeceğini öğrendiğimde paniğe kapıldım" ifadesini kullandı.

        • 4

          "DİĞER ÇOCUKLAR NEREDE VE KİMİNLE?"

          Elon Musk'ın 4 yaşındaki oğlu X AE A-XII ile 2024 Paris Olimpiyatları'na katılmasını görmenin "rahatsız edici" olduğunu söyleyen eski kayınvalide, “Diğer çocuklar nerede ve kiminle? Anneleriyle birlikte olmaları planlanıyordu. Burada, Kanada'da bekleniyorlardı. Bir büyükanne olarak yazıyorum. Senden anlaşmaya uymanı, çocukları geri vermeni ve büyük büyükannelerini o ölmeden önce görmek için ihtiyaç duydukları belgeleri sağlamanı rica ediyorum" dedi.

        • 5

          "ÇOK ACI VERİCİ"

          Garossino sözlerini şöyle tamamladı: Lütfen Elon, sana yalvarıyorum! Bu, annem için çok acı verici ve çocuklar için de endişe verici. Artık zaman çok önemli.

        • 6

          12 ÇOCUK BABASI

          53 yaşındaki Tesla'nın kurucusu Musk'ın eski eşi Justine Wilson'dan 6, Neuralink yöneticisi Shivon Zilis'ten ise 3 çocuğu daha var.

        • 7

          Önceki gün Musk'la artık görüşmeyen 20 yaşındaki trans kızı Vivian Jenna Wilson, babasının Grimes'ın çocuklarını "yasadışı ve sürekli olarak" annelerinden uzak tuttuğunu sosyal medyadan dile getirmişti.

        • 8

          "ÇOCUKLARINI ANNELERİNDEN UZAK TUTUYOR"

          "Bildiğiniz veya bilmediğiniz gibi Grimes şu anda Elon ile 3 çocuğu için bir velayet savaşı içerisinde. Ancak muhtemelen bilmediğiniz şey, Elon'ın bir çocuğun hayatındaki en önemli gelişim döneminde yasa dışı ve sürekli olarak çocuklarını, yani onun çocuklarını annelerinden uzak tuttuğudur" diyen Vivian Jenna Wilson, "Elon, aşağılayıcı zehir tükürdüğü ülkede sorumsuzca okyanusun ötesinde parti yaparken, Grimes'ın çocukları, anneleri olmadan binlerce kilometre uzaktaki bir evde mahsur kaldı. Bu, potansiyel olarak bir çocuğun ruhuna geri dönülemez biçimde zarar veriyor ve hiç şüphesiz aşağılık bir istismar şekli. Bu ilk kez olmuyor ve eğer hiçbir şey değişmezse muhtemelen son da olmayacak" ifadesini kullanmıştı.

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