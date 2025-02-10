Elon Musk'ın 76 yaşındaki annesi Maye Musk podyuma çıktı
Elon Musk'ın eski bir model olan 76 yaşındaki annesi Maye Musk, New York Moda Haftası'nda podyumda yürüdü
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Dünyanın en zengin kişisi olan Elon Musk, yeniden başkan seçilen Donald Trump ile birlikte siyasete dahil olmasıyla gündemde kalırken, 76 yaşındaki annesi de podyuma çıkarak magazin basınına konu oldu.
Uzun yıllar dergi kapaklarını süsleyen bir model olan Maye Musk, bir Çin markasının New York Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilesinde podyuma çıktı.
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Parıltılı gri bir elbisenin üzerine beyaz kürk ceket giyerek defilenin kapanışını yapan Maye Musk, beğeni topladı.
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Maye Musk'ın uzun süredir birlikte çalıştığı markanın baş tasarımcısı Taoray Wang, "Maye'ye bir insan ve bir kadın olarak gerçekten hayranım ve saygı duyuyorum. Bana ilham verdi. Yalnızca bana değil, Çin'deki pek çok müşterime de büyük ilham verdiğine inanıyorum" dedi.
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50 yıl boyunca moda dünyasında olan, 74 yaşındayken Sports Illustrated dergisine mayolu poz veren en yaşlı kadın ünvanını alan Maye Musk, rekorunu 81 yaşındaki Martha Stewart'a kaptırmıştı.
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Üç çocuğunun babası Errol Musk'la 1970'te evlenen Maye Musk, 9 yıl sonra boşandı.
Maye Musk'ın 53 yaşındaki Elon'dan başka Kimbal (52) adlı bir oğlu ve Tosca (50) adlı bir de kızı var.
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Maye Musk, bir süre önce, oğlu Elon Musk'ın 'zengin' olarak nitelendirilmesini aşağılayıcı bulduğunu söyleyerek, "Bence o dünyanın dehası" demesiyle gündeme gelmişti.
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