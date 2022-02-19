Galatasaray’da göreve gelirken Başkan Burak Elmas’ın verdiği vaatlerin henüz gerçekleşmemiş olması camiada huzursuzluğa yol açtı. Özellikle devam eden Riva projesiyle ilgili alınmak istenen karar, eski başkan Dursun Özbek’in yanı sıra camianın önde gelen isimleri tarafından olumsuz karşılandı. Riva projesinden 4 yılda 2.5 milyar TL gelir elde edilecekken, bıaşkan Burak Elmas ve yöneticilerden Bikem Kanık’ın 469 milyon TL’ye razı olmak istemesi üyeler arasında da tepkiyle karşılandı. 4 yıllık süreçte gelecek 2.5 milyar TL yerine kulübe sıcak para sokmak isteyen yönetim, 300 milyonluk banka borcunun kapatılması ve 169 milyon TL ek ücret karşılığında kalan haklarını Emlak Konut’a bırakmak istiyor. Ancak süreç 4 yıla yayılırsa Galatasaray’ın kasasına toplam 2.5 milyar TL’nin girecek olması, Elmas’ın çeşitli toplantılar yapmasıyla sonuçlandı. Bu toplantılarda eski Başkan Dursun Özbek’in de görüşünü alan Elmas, “Genel kurul kararı olmadan, bunu yapamazsın” yanıtını aldı. 2.5 milyar yerine 469 milyon TL’ye razı olmayacaklarını ileten camianın önde gelen isimleri, 5’te 1’e razı olmak istemiyor. Mali krizler nedeniyle tıkanan Riva projesi askıda kaldı.

DURSUN ÖZBEK’İN PROJELERİ YARIM KALDI

Florya ve Riva projeleriyle banka borçlarını kapatıp kulübü faiz sarmalından kurtarma hedefi olan eski Başkan Dursun Özbek’in devletle yaptığı anlaşmalar yarıda kaldı. Rahmetli Başkan Mustafa Cengiz döneminde geri alınan Florya’nın gelecekte terk edilmesi için Kemerburgaz projesine start verilmişti. Ancak yeni gelen yönetim ne Florya ne de Kemerburgaz konusunda henüz herhangi bir girişimde bulunmadı. Kemerburgaz projesi bu nedenle tıkandı.

MALİ KRİZ VAR

Sıcak para akışında sorun yaşayan Galatasaray’ı sezon sonunda acı reçete bekliyor. Kötü gelen saha sonuçlarıyla şampiyonluğu kaçıran, Avrupa Kupalarına katılma hakkı elde etmesinin zor olduğu kulüp, başarı gelirlerinden de olacak. Haziran ayında ödenmesi gereken 300 milyon TL’yi aşkın banka borcu şimdiden endişe yaratmaya başladı. 300 milyonluk ödeme için kasa kolaylığı sağlanması gerektiğini bilen camiadan bazı isimlerin eski Başkan Dursun Özbek’in yeniden aday olmasını istediği öğrenildi.

BASKETBOL SALONU İÇİN ÇİVİ ÇAKILMADI

Nef Stadı yapılırken devletle yapılan anlaşmaya rağmen stadın üstünü kapatmayan Galatasaray, stadın hemen yanına basketbol salonu yapılacağı konusunda devlete güvence vermişti. Ancak bir türlü salon projesine başlanamdı. 2010 ve 2017 yılları arasında Trabzonspor Basketbol Kulübü yöneticiliği yapan ancak şu anda Burak Elmas’ın yönetiminde bulunan Ozan Şener, salon projesiyle ilgili henüz kayda değer bir başarı elde edemedi. Seçim öncesi salon projesinden de bahseden başkan Burak Elmas’ın bu vaadini de yerine getirememesi camiada konuşulmaya başlandı.

ELMAS YÖNETİMİNDE BİRLİK SAĞLANAMADI

Haziran ayında yapılan seçimde büyük vaatlerle göreve gelen Burak Elmas yönetimi, aradan geçen 8 ayın ardından Galatasaray camiasında büyük hayal kırıklığı yarattı. “Birlikte çok şey başaracağız” sloganıyla göreve gelen Başkan Burak Elmas, yönetim içinde birliği koruyamadı ve yaşanan ayrılıkların ardından yönetim ve camia içindeki kredisini tüketti.

YÖNETİMDE HUZURSUZLUK ARTTI

Fatih Terim’in gönderilmesinde önemli paya sahip olan Işıtan Gün’ün geçmişte Twitter’dan paylaştığı cinsiyetçi mesajlar camiada büyük tepkiye yol açtı. Transfer işlerini yürüten Işıtan Gün’ün ortağı olduğu bilinen menajer Ogan Tarhan’la olan yakınlığı da Başkan Burak Elmas’ı zor durumda bıraktı. Ancak Başkan geçtiğimiz haftalarda katıldığı Habertürk yayınında Işıtan Gün’e teşekkür etti. Camia içinde bu tutum olumsuz karşılandı. Hollanda takımlarından Fortuna Sittard’da Başkanlık görevi üstlenen Işıtan Gün’ün Beşiktaş’la daha önce iki kulüp düzeyinde iş birliği anlaşmasına imza atmıştı.

TRABZONSPOR YÖNETİCİLİĞİNDEN GALATASARAY YÖNETİCİLİĞİNE…

Galatasaray yönetiminde geçmişiyle dikkat çeken bir diğer isim de Ahmet Ozan Şener… Trabzonspor Basketbol Kulübü’nün 2010 ve 2017’de yapılan seçimlerinde yönetime girerek Basketbol Şubesi’nden sorumlu olan Ozan Şener, yeni yönetimle birlikte Galatasaray’da da yöneticilik yapma fırsatı buldu.

FENERBAHÇELİ DANIŞMAN YÖNETİM KURULU TOPLANTILARINA KATILDI

Başkan Burak Elmas’ın danışmanı olarak atadığı Ahmet Kasım Han’ın Fenerbahçe Kulübü üyesi olması yönetim içinde huzursuzluğa yol açtı. Yönetim kurulu toplantılarında yer alan Ahmet Kasım Han’ın, önemli kararlar alınan toplantılarda var olması bazı yöneticilerin de tepkisine sebep oldu.

KARTAL YUVASI’NDAN GSSTORE’UN BAŞINA

Galatasaray ürünlerinin satıldığı GSStore’un başına getirilen isim de Galatasaray üyeleri tarafından olumsuz karşılandı. Geçmişte Beşiktaş’ın mağazaları olan Kartal Yuvası Genel Müdürü olan Esra Hoşcan’ı mağazacılığın başına getiren Başkan Burak Elmas, ezeli rakiplerinin yollarını ayırdığı Hoşcan’ı GSStore Genel Müdürü olarak ataması da olumsuz karşılandı.

KADINA ŞİDDETE KARŞI ÇIKILIRKEN…

Yeni yönetimin göreve geldikten sonraki ilk icraatlarından olan kadın futbol takımının kurulması, camiada büyük ilgi oluşturdu. Ancak yöneticilerden Işıtan Gün ve Selim Sefada’nın geçmişte paylaştıkları cinsiyetçi mesajlar oluşan olumlu havanın üstüne kara bulutları getirdi. “Fikri hür, vicdanı hür” sloganlarıyla Türkiye’de örnek ve demokratik bir camia olma özelliğini taşıyan Galatasaray Kulübü’nde üyeler, yönetimde bulunan isimleri benimsemedi.