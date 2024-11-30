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        Elmanın İnanılmaz Faydaları - Elma Hangi Hastalığa İyi Gelir ve Faydaları Neler?

        Gülgiller familyasının bir üyesi olan elma, açık pembe olan ve beyaz çiçeğiyle güzel bir görüntü sunan bir meyve ağacının mahsülüdür. Bu ağaçtan elde edilen meyveler çok dayanıklıdır ve ülkemizin her bölgesinde çok kolay şekilde yetiştirilir. Enerji verici ve doyurucu özelliğiyle öne çıkan elmanın faydaları bir hayli fazladır. Bu içerikte elmanın faydaları hakkında bilgiler bulabilirsiniz…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2024 - 14:26 Güncelleme: 30.11.2024 - 14:26
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        Elmanın İnanılmaz Faydaları
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        Protein ve yağı düşük olan ancak lifi zengin olan elma, sağlıklı beslenme listelerinin aranan ismidir. Ayrıca glisemik indeksi de son derece düşüktür. Vücutta su ve karbonhidat ihtiyacını hızlıca karşılayabilir. Elmanın kalori oranı düşüktür ancak şeker oranı olduğundan dikkatli tüketilmesinde yarar vardır. Peki sabahları aç karnına elma yenir mi? Detaylar yazının devamında…

        Lifli yapısıyla öne çıkan elma, sindirim sistemi için önemli değerleri içeren faydalı besinler arasındadır. Hemen hemen her manav ve pazarda bulunabilen elma, herhangi bir markette de rahatlıkla satılabilir. İçeriğinde C, A, E, K ve B6 vitaminleri olan elmanın düzenli tüketimde sayısız faydası vardır. Yüksek su içeriğiyle öne çıkan elma, insan vücudunun ihtiyaç duyduğu hidrasyonu sağlama özelliğiyle de uzmanların önerdiği bir meyve olmuştur.

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        ELMANIN FAYDALARI

        Elmanın faydaları aşağıdadır;

        • Su ve lif bakımından zengin bir içeriğe sahip olan elma, düzenli tüketimde kilo vermeyi sağlar.
        • Kötü kolesterol seviyesini düşürmesi açısından yoğun olarak tercih edilir.
        • İçeriğinde yer alan pektin sayesinde doğal bir probiyotik görevi üstlenir.
        • Haftada 2 kez düzenli tüketildiğinde pankreas sağlığını olumlu etkiler. Pankreasta beta hücrelerinde oluşan doku hasarını engellemeye destekçidir.
        • Elmanın antioksidan ve anti- enflamatuar özelliklerini kullanarak kemik sağlığınızı destekleyebilir ve güçlü bir vücuda sahip olabilirsiniz.
        • Midenin hasar görmesinin önüne geçer.
        • Elmanın kabuğu ile tüketilmesi durumunda bağışıklık sistemi güçlendirilebilir.
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        ELMANIN ZARARLARI

        Elmanın zararları da kullanıcıların merak ettikleri arasındadır. Döküntü, kaşıntı, şişme ve nefes darlığı gibi birçok belirti elmanın zararları arasında değerlendirilebilir. Ancak elmanın genel olarak faydalı bir meyve olduğu söylenebilir. Ek olarak elma çekirdeğinde yer alan siyanür, bu meyvenin fazla tüketimi ile tehlike yaratabilir.

        ELMANIN CİLDE FAYDALARI

        Elmanın cilde faydaları birçok kişi tarafından bilinir ve kullanılır. Elmayı düzenli olarak tüketerek cildinize faydalı olmasını sağlayabilirsiniz. Ancak tek başına kullanılması dışında maske olarak da faydası görülebilir. Düzenli olarak elmayı maske yapabilir ve içindeki vitaminlerden faydalanabilirsiniz. Cildin yenilenmesine destek olan meyvenin kolajen depoladığı da bilinenler arasındadır. Ayrıca düzenli yapılan elma maskesi cildin parlamasına yardımcı olur.

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        ELMADA HANGİ VİTAMİNLER VAR?

        Elmayı yüzüne maske olarak uygulamak isteyenlerin aklına “Elmada hangi vitaminler var?” sorusu gelmiş olabilir. Lifli ve sulu yapısıyla sağlıklı ve lezzetli bir alternatif olan elmada A, B ve C grubu vitaminler mevcuttur. Ayrıca fosfor, bakır ve demir açısından da zengin bir içerik sunar.

        ELMA OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLAR için FAYDALI MI?

        Ebeveynlerin büyük bir kısmı, “Elma okul öncesi çocuklar için faydalı mı?” sorusunu internetten araştırır. Çocukların okul öncesi dönemi büyüme ve gelişme çağı olarak kabul edildiğinden meyvelerdeki mineral ve vitamin değerlerine ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle elma, okul öncesi çocuklara verilebilir.

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        ELMA HAMİLELİKTE FAYDALI MI?

        Peki elma hamilelikte faydalı mı? Hamilelik dönemi bir anne için oldukça kıymetlidir ve her anne bu dönemde yediklerine dikkat eder. Elma, bol vitamin ve mineral değeriyle annenin gebelik sürecinin sağlıklı olmasını desteklerken bebeğin gelişimine de yardımcı olur. Ancak her durumda hamilelik dönemindeki bir kadının doktoruyla konuşarak öneri alması daha iyi olabilir. Çünkü elmanın içinde cıva vardır bu gebelik döneminde olumsuz etkilere neden olabilir.

        SABAHLARI AÇ KARNINA ELMA YENİR Mİ?

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        Peki sabahları aç karnına elma yenir mi? Uzmanlar, yetişkin bir insanının her gün 28 gram life ihtiyaç duyduğunu söyler. Yeşil bir elmada ise ortalama 5 gram kadar lif olduğu düşünülür. Sabah kahvaltı yapmadan aç şekilde tüketilen elma ise lifli yapısıyla vücut için iyi bir fayda sağlar. Düzenli tüketimi önerilen elmayı aç karnına rahatça yiyebilir ve günü lifle açabilirsiniz.

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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