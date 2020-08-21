Birbirine çok yakışan elma, tarçın ve kıyır kıyır tart hamuru ile eşsiz bir lezzet olan elmalı tart, misafirlerinize ikram edebileceğiniz eşsiz bir lezzettir.
Elmalı Tart Malzemeler:
- 6 kahve fincanı un
- 150 gr tereyağı
- 5 tane yeşil elma
- 1 su bardağı kayısı
- 50 gr tozşeker
- İsteğe göre 1 çay kaşığı tuz
Elmalı Tart Yapılışı:
- Yoğurma kabına un alınır.
- Ortası çukurlaştırılarak içine iri tereyağı ve tuz katılır.
- Soğuk su eklenerek yoğurulur
- Yumuşak bir hamur elde edilir.
- Yağlı kâğıda sarılarak buzdolabında 30 dakika dinlendirilir.
- Buzdolabından çıkardıktan sonra hamur uzunlamasına çekilerek uzatılır ve üç kere katlanır.
- Buzdolabında bir süre daha dinlendirilir.
- Bu işlem 4-5 defa tekrarlanır.
- Fırın tepsisi yağlanıp unlandıktan sonra hamur merdane ile tepsiyi kaplayacak şekilde açılır.
- Diğer yanda elmalar kabukları soyulduktan sonra ince ve yuvarlak biçimde dilimlenir.
- Elma dilimleri birbiri üzerine gelecek şekilde birer birer iki sıra halinde dizilir.
- Hamurun kenarda kalan boş kısımları rulo şeklinde içeri doğru kıvrılır.
- 190 derece fırında yarım saat pişirilir.
- Piştikten sonra servis tabağına alınır.
- Kayısı marmelatı üzerine dökülür.
- Turta iyice soğuduktan sonra servis edilir.
- Afiyet olsun…
Püf Noktası:
- Dikkat etmeniz gerek en önemli şey hamurun iyice donmuş olmasıdır.
- Bir diğer hususta turta kabının iyice yağlanmış olmasıdır.
- Kilitli kalıp kullanırsanız işiniz kolaylaşır.
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