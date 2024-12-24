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        Haberler Bilgi Yaşam Elmalı kek tarifi: Evde pratik ve nefis elmalı kek nasıl yapılır?

        Elmalı kek tarifi: Evde pratik ve nefis elmalı kek nasıl yapılır?

        Elmalı kek, yumuşacık dokusu ve tarçınla harmanlanan elma lezzetiyle çay saatlerinin favorisi olan bir tatlıdır. Mis gibi kokusu ve evdeki pratik yapımıyla herkesin beğenisini kazanacak bu tarifi sizin için hazırladık. İşte evde pratik ve nefis elmalı kek tarifi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2024 - 10:52 Güncelleme: 24.12.2024 - 10:52
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        Elmalı kek tarifi
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        Elmanın tatlılığı ve tarçının eşsiz aromasıyla birleşen elmalı kek, kolay yapımı ve lezzetiyle vazgeçilmez bir tariftir. Özellikle kış aylarında sıcacık bir çayın yanında harika bir uyum yakalar. Evde hızlıca hazırlayabileceğiniz bu tarifle, misafirlerinize ya da sevdiklerinize özel bir tatlı sunabilirsiniz.

        Elmalı Kek İçin Malzemeler

        Hamur İçin:

        • 3 adet yumurta
        • 1 su bardağı toz şeker
        • Yarım su bardağı sıvı yağ
        • Yarım su bardağı süt
        • 2,5 su bardağı un
        • 1 paket kabartma tozu
        • 1 paket vanilya

        İç Harcı İçin:

        • 3 adet orta boy elma
        • 1 tatlı kaşığı tarçın
        • 3 yemek kaşığı toz şeker
        • Yarım çay bardağı ince çekilmiş ceviz veya fındık (isteğe bağlı)

        Üzeri İçin:

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        • Pudra şekeri

        Elmalı Kek Nasıl Yapılır?

        Elmalı kek çay saatlerinin vazgeçilmezleri arasında ilk sıralarda yerini alır. İşte evde bulanan malzemelerle elmalı kek tarifi:

        • Elmaları soyup küçük küpler halinde doğrayın.
        • Tavaya doğranmış elmaları, toz şekeri ve tarçını ekleyin. Orta ateşte 5-7 dakika kadar soteleyin.
        • Karışıma ceviz veya fındık eklemek isterseniz bu aşamada ilave edin. Harcı soğuması için kenara alın.
        • Geniş bir karıştırma kabında yumurtaları ve toz şekeri mikserle çırpın. Karışım beyazlaşıp köpük köpük olana kadar çırpma işlemini sürdürün.
        • Üzerine sıvı yağ ve sütü ekleyerek karıştırmaya devam edin.
        • Elediğiniz unu, kabartma tozunu ve vanilyayı azar azar ekleyerek spatula yardımıyla karıştırın. Pürüzsüz bir hamur elde edin.
        • Kek kalıbınızı tereyağı ile yağlayıp un serpiştirin. Fazla unu silkeleyin.
        • Hazırladığınız kek hamurunun yarısını kalıba dökün.
        • Üzerine elmalı harcı eşit şekilde yayın.
        • Kalan kek hamurunu elmalı harcın üzerine dökerek yayın.
        • Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 35-40 dakika kadar pişirin.
        • Pişip pişmediğini kontrol etmek için kürdan testini kullanabilirsiniz. Kürdan temiz çıkıyorsa kekiniz hazırdır.
        • Kek tamamen soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serperek servis edin.
        • Yanında bir top vanilyalı dondurma veya bir fincan çayla sunum yaparak lezzetini artırabilirsiniz.

        Elmalı kek yapımı her ne kadar kolay bir tarif olsa da belli püf noktalarına dikkat edildiğinde daha lezzetli ve puf puf bir tarif ortaya çıkacaktır. İşte elmalı kek yapılışı sırasında dikkat edilmesi gerekenler:

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        • Elmalı harcın fazla sulu olmamasına dikkat edin; aksi halde kekinizin alt kısmı hamurlaşabilir.
        • Kekin kabarması için fırının kapağını ilk 20 dakika açmayın.
        • Daha yoğun bir elma tadı için harcı iki katına çıkarabilirsiniz.

        Karamelize Elmalı Kek Tarifi

        Karamelize edilmiş elmanın kekin üzerine yayıldığı bu tarif, hem şık hem de lezzet dolu bir tatlı sunuyor. Klasik elmalı kek tarifinden farklı olarak, bu kekin her diliminde karamelize elmanın o enfes aromasıyla karşılaşacaksınız.

        Malzemeler

        Karamelize Elma İçin:

        • 3 adet orta boy elma (tercihen tatlı-ekşi bir çeşit)
        • 3 yemek kaşığı toz şeker
        • 1 yemek kaşığı tereyağı
        • 1 çay kaşığı tarçın

        Kek Hamuru İçin:

        • 3 adet yumurta
        • 1 su bardağı toz şeker
        • Yarım su bardağı sıvı yağ
        • Yarım su bardağı süt
        • 1 paket vanilya
        • 1 tatlı kaşığı tarçın
        • 1 paket kabartma tozu
        • 2 su bardağı un

        Üzeri İçin (isteğe bağlı):

        • Pudra şekeri
        • Dövülmüş ceviz

        Karamelize Elmalı Kek Yapımı

        • Elmaları soyun, çekirdeklerini çıkarın ve ince dilimler halinde kesin.
        • Bir tavada tereyağını eritin. Üzerine toz şekeri ekleyin ve şeker eriyip karamelize olana kadar orta ateşte karıştırın.
        • Dilimlenmiş elmaları tavaya ekleyin ve tarçını serpiştirin. Elmaları yumuşayıp hafifçe renk değiştirene kadar pişirin.
        • Karamelize elmaları bir kenarda soğumaya bırakın.
        • Yumurtaları ve şekeri geniş bir karıştırma kabında mikserle, karışım beyazlaşana kadar çırpın.
        • Üzerine sıvı yağı ve sütü ekleyip düşük hızda karıştırmaya devam edin.
        • Tarçın, vanilya, kabartma tozu ve unu eleyerek karışıma azar azar ekleyin. Spatula ile homojen bir hamur elde edin.
        • Kek kalıbınızı tereyağı ile iyice yağlayın ve hafifçe un serpiştirin.
        • Karamelize elmaları kalıbın tabanına eşit şekilde yerleştirin.
        • Üzerine hazırladığınız kek hamurunu dökün ve spatula yardımıyla düzleştirin.
        • Önceden ısıtılmış 180°C fırında, yaklaşık 30-35 dakika pişirin.
        • Kürdan testiyle kekin piştiğinden emin olun. Kürdan temiz çıkıyorsa kekiniz hazırdır.
        • Kekinizi fırından çıkarın ve 5 dakika kadar dinlendirin.
        • Daha sonra kek kalıbını ters çevirerek karamelize elmalı kısmı üstte kalacak şekilde servis tabağına alın.
        • Üzerine pudra şekeri serpiştirin ve dövülmüş cevizle süsleyerek servis edin.

        Karamelize elmalı kek yapımı sırasında dikkat edilmesi gereken püf noktaları:

        • Elmaları ince dilimlerseniz, karamelize işleminde daha homojen pişer ve kekin üzerinde güzel bir görünüm oluşturur.
        • Şeker miktarını damak zevkinize göre artırabilir veya azaltabilirsiniz.
        • Tarçını fazla seviyorsanız kek hamuruna biraz daha ekleyebilirsiniz.
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