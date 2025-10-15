Habertürk
        Elma Labrador Çimen'e seyirciden tam not

        Aşkın, hafızanın ve müziğin iç içe geçtiği "Elma Labrador Çimen" oyunu, Engin Hepileri ve Nergis Öztürk'ün etkileyici performanslarının övgü aldığı gala gecesi ile sezona başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2025 - 07:51 Güncelleme: 15.10.2025 - 07:51
        Elma Labrador Çimen'e seyirciden tam not
        Tiyatro iN, 12. yılında 9. oyunu “Elma Labrador Çimen” ile seyirci karşısına çıktı. Yönetmenliğini Onur Ünsal’ın üstlendiği, başrollerini Engin Hepileri ve Nergis Öztürk’ün paylaştığı oyunun galası önceki akşam Paribu Art’ta gerçekleşti. Sanat, tiyatro ve magazin dünyasından çok sayıda ünlü ismin katıldığı geceye yoğun ilgi vardı.

        İngiliz yazar Matthew Seager’ın dünyaca ses getiren eseri, bir çiftin 50 yıla yayılan hikayesini aşk, anılar, müzik ve Alzheimer hastalığıyla mücadele üzerinden anlatıyor. Duygu dolu sahneleriyle izleyicileri derinden etkileyen 75 dakikalık oyun, galada ayakta alkışlandı.

        Müzik tasarımı Kenan Doğulu’ya ait olan “Elma Labrador Çimen”, sade dekoru, etkileyici ışık tasarımı ve içten oyunculuğuyla dikkat çekti. Hayatın en kırılgan anlarını sevgiyle sarmalayan oyun, izleyicilere hem gözyaşı hem umut dolu anlar yaşattı.

        Galaya katılanlar arasında Beyza Şekerci Hepileri, Devrim Yakut, Ece Dizdar, Esra Ruşan, Sedef Avcı, Serkan Altunorak, gibi ünlü isimler vardı. Gösterim öncesi kırmızı halıda poz veren konuklar, Engin Hepileri ve Nergis Öztürk’ün performansını “yılın en dokunaklı sahne işi” olarak değerlendirdi.

        “Elma Labrador Çimen”, sezon boyunca Tiyatro iN sahnesinde tiyatro severlerle buluşmaya devam edecek.

