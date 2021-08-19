Yapımcılığı İstanbul Medya Akademisi ve Medya Fikir Kulübü tarafından yapılan, yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in üstlendiği Elli Kelimelik Mektuplar filmi; Adnan Menderes döneminde Ulaştırma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı ve Bayındırlık Bakanlığı görevlerinde bulunan Tevfik İleri’nin 27 Mayıs darbesiyle Yassıada’ya sürgün edilişini ve ailesinin başından geçen olayları anlatıyor.

27 Mayıs darbesini gerçekleştiren askeri cunta yönetimi tarafından Yassıada’ya sürülen ve aylarca kötü muameleye maruz kalan Tevfik İleri’nin sadece elli kelime yazma hakkı verilen mektuplarla hayata tutunmasını anlatan film, halkın gözünden uzak yargılanmalara ve dönemin haksızlıklarına ışık tutuyor. Darbeyle beraber olumsuz anlamda değişen hayatları ve askeri cuntanın yönetimi ele alıp her şeyi kontrol altına almasını perdeye yansıtacak Elli Kelimelik Mektuplar, bu zorluklarla dolu ortamda oluşan bir aşk hikayesine ve hukuk mücadelesine odaklanıyor.

Gerçek Bir Hayat Hikayesi

Sadık Yalsızuçanlar’ın “Vefa Apartmanı” kitabından serbest uyarlanan Elli Kelimelik Mektuplar filmi, gerçek bir hikayeden yola çıkarak Türkiye’nin 1950 ve 60’lar döneminin gergin günlerini anlatıyor.Gizem Karaca’nın Tevfik İleri’yi savunan idealist bir avukatı, İlker Kızmaz’ın ise; cuntayı kızdıracak haberler yapan bir gazeteciyi canlandırdığı film seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Oyuncu Kadrosunda Birçok Ünlü İsim Bulunuyor

Elli Kelimelik Mektuplar filminin yönetmen koltuğunda Adanış: Kutsal Kavga, Adam Mısın, Eski Sevgili gibi filmlerin yönetmenliğini yapmış Emir Khalilzadehotururken, oyuncu kadrosunda ise; Gizem Karaca, İlker Kızmaz, Tekin Temel, İlhan Şeşen, Derya Alabora, Zafer Kırşan gibi ünlü isimler bulunuyor.

Yeni normal düzenle beraber sinema perdelerin açılmasıyla Elli Kelimelik Mektuplar filmi 10 Eylül’de vizyona girerek sinemaseverlerle buluşacak.