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        Haberler Dünyadan Elle Macpherson meme kanseri teşhisinden sonra kemoterapiyi reddettiğini açıkladı

        Elle Macpherson meme kanseri teşhisinden sonra kemoterapiyi reddettiğini açıkladı

        Bir dönemin en ünlü modellerinden olan Elle Macpherson, 7 yıl önce kendisine meme kanseri teşhisi konulduğunu açıkladıktan sonra kemoterapi almayı reddettiğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2024 - 16:57 Güncelleme: 05.09.2024 - 16:58
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        • 1

          Bir dönemin en ünlü modellerinden biri olan Elle Macpherson, 7 yıl önce kendisine meme kanseri teşhisi konulduğunu açıkladı.

          1980'lerde şöhrete kavuşan 60 yaşındaki Avustralyalı süper model, çıkardığı 'Elle: Life, Lessons, and Learning to Trust Yourself' adlı anı kitabında kanser teşhisi sonrası 32 doktorun tavsiyesine karşı çıkarak kemoterapiyi reddettiğini anlattı.

          Hastalığa karşı bütünsel bir yaklaşım benimsediğini söyleyen Elle Macpherson, şu anda iyileşme sürecinde olduğunu belirtti.

        • 2

          Australian Women's Weekly ile yaptığı röportajda Elle Macpherson, 7 yıl önce lumpektomi (meme koruyucu cerrahi) geçirdikten ve meme kanseri teşhisi konulduktan sonra yaptığı seçimleri anlattı.

        • 3

          Elle Macpherson, doktorların kendisine radyasyon, kemoterapi, hormon tedavisi ve göğsünün yeniden yapılandırılmasıyla birlikte mastektomi (memenin alınması) yaptırmasını tavsiye ettiğini söyledi.

          Ancak Şubat 2017'de ABD'li yazılımcı Jeffrey Soffer ile evlendiğinde geleneksel tıptan vazgeçtiğini söyleyen Macpherson, sekiz ay boyunca hastalığını farklı sağlık alanlarından uzmanlarla "bütünsel olarak tedavi ettiğini" anlattı.

        • 4

          Kanserde kemoterapiyi reddettikten sonra; "Tıbbi çözümlere hayır demek hayatımda yaptığım en zor şeydi ama kendi iç sesime hayır demek daha da zor olurdu" diyen Elle Macpherson, hastalığı hakkında şu ifadeleri kullandı: Şok ediciydi, beklenmedikti, kafa karıştırıcıydı, pek çok açıdan göz korkutucuydu ve bana gerçekten işime yarayan bir çözüm bulmak için içsel duygularımın derinliklerine inme fırsatı verdi.

        • 5

          Tipik kanser tedavisi cerrahi, kemoterapi ve radyoterapiye odaklanıyor. Uzmanlar, alternatif tedavilerin kanseri iyileştirebileceğine dair hiçbir bilimsel veya tıbbi kanıt bulunmadığını söylüyor.

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