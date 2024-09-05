Elle Macpherson meme kanseri teşhisinden sonra kemoterapiyi reddettiğini açıkladı

Kanserde kemoterapiyi reddettikten sonra; "Tıbbi çözümlere hayır demek hayatımda yaptığım en zor şeydi ama kendi iç sesime hayır demek daha da zor olurdu" diyen Elle Macpherson, hastalığı hakkında şu ifadeleri kullandı: Şok ediciydi, beklenmedikti, kafa karıştırıcıydı, pek çok açıdan göz korkutucuydu ve bana gerçekten işime yarayan bir çözüm bulmak için içsel duygularımın derinliklerine inme fırsatı verdi.