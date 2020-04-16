Pitt’e öpüşmeyi öğrettiğini söyleyen McGovern, “Bunu parayla yaptım, çünkü setteydik. Para kazanmanın daha kötü yolları da var, dolayısıyla hiç şikayet etmedim. Ama evet, sanırım benimle birlikte çekirdekten yetişti” diye konuştu.