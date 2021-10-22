TEPKİ TOPLAMIŞTI

Hurley, daha önce Instagram hesabından paylaştığı cesur fotoğraflarının bazılarını oğlu Damien'e çektirdiğini söylemiş ve bu yüzden tepki toplamıştı. Bazı kişiler yetişme çağındaki bir çocuğun, bu tür pozlar çekmesine karşı çıkmıştı.

Hurley'in paylaşımları İngiltere'de pek çok programa konu oluyor ve eleştiri topluyor.