Elif Yakarçelik'ten yeni şarkılar

Birbirinden başarılı projeleriyle adından söz ettiren film-dizi yapımcısı Elif Yakarçelik müzisyen kimliğiyle bir kez daha sahneye çıkıyor. Hüzünlü sesiyle dinleyicilerine her duyguyu yaşatan ve samimi bir yolculuğa çıkartan Elif Yakarçelik, televizyon ve sinema projeleriyle seyircileri kahkahaya boğuyor.

'Güldür Güldür Show', 'Var Bunlar', 'Hava Muhalefeti', 'Dedemin Fişi', 'Anasının Oğlu', 'İnsanlar Alemi', "5’er Beşer", 'Benim Annem Bir Melek' gibi Türk televizyon ve sinema tarihine unutulmayacak projeler kazandıran Yakarçelik, insanları güldürmeyi kendine adeta görev edinmişken müzisyen kimliğinde tamamen hüzünlü bir portreye bürünüyor.

İki alanda da başarılarını sürdüren Yakarçelik büyük bir ilgiyle karşılaştığı müzik hayatında dikkatleri üzerine toplamaya devam ediyor.