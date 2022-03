Elif Şafak yeni romanıyla 3 ödüle aday

Kitapları dünyanın dört bir yanında çok satanlar listelerinden düşmeyen, onlarca ödüle layık görülen Elif Şafak, tüm dünyanın yakından takip ettiği uluslararası edebiyat ödüllerine aday gösterilmeye devam ediyor. Şafak, geçen yıl İngiltere ve ABD’de yayımlanan yeni romanı The Island of Missing Trees (Kayıp Ağaçlar Adası) ile İngiltere’nin prestijli üç ayrı ödülüne aday oldu.

Daha önce edebiyat kategorisinde Edward Stanford Ödülü’ne aday gösterilen altı kitap arasında yer alan, ardından Costa Roman Ödülü listesinde yer alan The Island of Missing Trees, en son etkili Women’s Prize Fiction ödülüne aday gösterildi.

Yayınlandığı günden bu yana İngiltere ve ABD’de beğeniyle karşılanan, hakkında pek çok yazı yayımlanan, yılın en iyileri listelerinde yer alan Island of Missing Trees, 2022 yılında da Türkiye’de yayımlanacak.