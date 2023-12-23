Elif Karlı kızını evlendirdi
Ünlü şarkıcı Elif Karlı'nın 30 yıllık eşi Ahmet Cengiz Karlı, geçtiğimiz ocak ayında tutuklu bulunduğu Tokat Cezaevi'nde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. Eşinin vefatıyla sarsılan Elif Karlı, bu kez büyük bir mutluluk yaşadı. Karlı, kızı Ecen Naz Karlı'yı evlendirdi
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Şarkıcı Elif Karlı'nın 30 yıllık eşi Cengiz Karlı, geçtiğimiz ocak ayında tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybetmişti. Eşinin ölümüyle yıkılan Elif Karlı, zor günleri çocukları ile atlatmaya çalışıyor.
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Ünlü şarkıcının kızı Ecen Naz Karlı, dün bir süredir birlikte olduğu pilot sevgilisi Bulut Çatalsakal ile evlendi.
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Elif Karlı, fotoğraflarını; "Çocukluk arkadaşlığından hayat arkadaşlığına... Ben bugün kızımın mürüvvetini gördüm. 2 pırlantam vardı. 3 oldu. Benim harika çocuklarım. Çok mutlu olun. Yolunuz, bahtınız, şansınız açık olsun" notuyla paylaştı.
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Ecen Naz'ın gelin çiçeğinde kaybettiği babası Cengiz Karlı'nın fotoğrafının da yer alması dikkatlerden kaçmadı.
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Yemek masasında eşi Cengiz Karlı'nın fotoğrafına yer veren Elif Karlı, "Tabii ki bizimlesin meleğim" notunu düştü.