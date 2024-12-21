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        Haberler Magazin Elif Dağdeviren ile Cem Kınay evlendi - Magazin haberleri

        Elif Dağdeviren ile Cem Kınay evlendi

        Elif Dağdeviren ile Cem Kınay, 12 yıllık ilişkilerini, Avusturya'nın başkenti Viyana'da resmileştirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2024 - 23:05 Güncelleme: 21.12.2024 - 23:08
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        Elif Dağdeviren ile Cem Kınay evlendi
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        Turizmci Cem Kınay ile yapımcı Elif Dağdeviren, Avusturya'nın başkenti Viyana'da nikâh masasına oturarak 12 yıllık ilişkilerini resmileştirdi.

        Elif Dağdeviren ile Cem Kınay, Viyana Ebreichsdorf Belediyesi'nde bir ömür boyu mutluluğa "Evet" dedi. Belediye başkanı Wolfgang Kocevar’ın kıydığı nikâhın şahitliğini de Aşağı Avusturya Eyalet Başkanı Erwin Pröll ile Dilara Karabey üstlendi.

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        #Elif Dağdeviren
        #cem kınay

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