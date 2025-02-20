Elias Jelert: Herkes derbinin önemini biliyor

Galatasaray'ın oyuncularından Elias Jelert, 2-2 berabere kalarak Avrupa'ya veda ettikleri Az Alkmaar karşılaşmasını değerlendirdi.

Elias Jelert, müsabakanın ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"HERKES DERBİNİN ÖNEMİNİ BİLİYOR"

Pazartesi günü Fenerbahçe ile oynayacakları derbiye değinen Elias Jelert, "Sezonun en önemli maçına çıkacağız. Herkes bunun önemini biliyor. Kazanmamız lazım." diye konuştu.

Kulübe her şeyini vermek istediğini anlatan Danimarkalı savunma oyuncusu, "Bu kulüp benim için çok önemli. Burada çok şey öğreniyorum. Her gün daha iyisini yapıyorum. Şu anda odağım bu kulüp." ifadelerini kullandı.

Birçok farklı pozisyonda oynayabileceğini belirten Jelert, "Kopenhag'da da böyleydi. Sağ tarafta daha iyi oynayabilirim ama beni farklı bir yerde oynatmak isterlerse buna uyarım." şeklinde konuştu.

Kendi oyununa odaklandığını aktaran Jelert, "Forma rekabetine odaklanmıyorum. Sonuçta oynamam hocanın kararı. Hocam isterse oynarım." dedi.