Burası Şırnak! Eli öpülesi kadınlar!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu organizasyonunda Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün destekleriyle başlatılan 'Geleceğin kadın boya badana ustaları' projesi, sosyal sorumluluk projesine dönüştü.
KÖY OKULLARINI BOYUYORLAR
DHA'da yer alan habere göre Şırnaklı kadınlar hem boya badana yapmayı öğreniyor hem de sosyal sorumluluk projesi kapsamında 6 Eylül'de başlayacak eğitim-öğretim öncesi, öğrencilerin daha temiz bir ortamda eğitim görmeleri için köy okullarını boyamaya başladı.
TÜRKÜLER EŞLİĞİNDE BOYA BADANA
Şırnak DEDAŞ İl Müdürlüğü´nün de boya ve personel desteği verdiği proje kapsamında kadınlar, Geçitboyu Köyü 75. Yıl İlk ve Ortaokulu'nu boyadı.
Kadınlar bir yandan boya yaparken bir yandan da türküler söyleyerek eğlendi.
"OKULLARIMIZ TEMİZ OLACAK"
Boya yapan kadınları ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener, "TOBB Kadın Girişimcileri Kurulu talebi ile bu çalışmayı başlattık. Sponsor firmalar boyaları temin ettikten sonra kadınlarımıza meslek edindirme eğitimleri verdik.
Halk Eğitim Merkezi aracılığıyla İŞKUR destekli kurslarımızı açtık. Şu anda kadınlarımız hem boya ustası meslek kurslarını alıyorlar hem de okullarımızın boya, badanasını yapmaya başladılar.
"KADINLARIMIZ MESLEK SAHİBİ OLACAK"
Sponsor olan DEDAŞ firmasına, Kadın Girişimciler Kuruluna ve tüm kadınlarımıza teşekkür ediyorum. 6 Eylül'de okullarımızı açtığımız zaman hem temiz okullarımız olacak hem kadınlarımız meslek sahibi olacak. Sertifikalarını alacaklar. Daha iyi, daha güzel bir Şırnak için çalışıyoruz" dedi.
"KADINLAR İSTERSE HER ŞEYİ YAPAR"
TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Şırnak İl Başkanı Ayşe İskenderoğlu ise kursta şu an 12 kadın olduğunu ifade ederek, "Bu projeyi bir sosyal sorumluluk projesine çevirmek istedik. Bununla beraber köy okullarını boyamak için yola çıktık.
6 Eylül'de açılacak olan okullarımızda çocuklarımızın daha temiz, daha güvenli bir yerde olabilmeleri için şu an bu okulu boyuyoruz. Keyifliyiz. Kadınlar isterse her şeyi yaparlar. Neden bir boya badana ustası çıkmasın diye düşündük ve şu an buradayız" diye konuştu.
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