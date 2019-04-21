21 NİSAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Eleq ipucu sorusu 21 Nisan saat 20.00 yarışması için "ilk kara delik fotoğrafını çekmeyi başaran ekipteki Türk bilim insanından" geldi. Eleq yarışması her akşam Eleq uygulaması üzerinden oynanıyor. Canlı oynanan yarışmada birincilere ödül bölüştürülüyor. Peki ilk kara delik fotoğrafını çekmeyi başaran ekipteki Türk bilim insanı kimdir? Eleq ipucu sorusu cevabı haberimizde.
ELEQ İPUCU SORUSU - 21 NİSAN
İyi pazarlar eleqseverler, bilim meraklıları bugünkü #eleqipucu sorusu için hazır mı? Uzun uğraşlar sonucu ilk kara delik fotoğrafını çekmeyi başaran 20 kişilik ekipteki Türk bilim insanı kimdir, biliyor musunuz?
ELEQ İPUCU CEVABI: FERYAL ÖZEL
FERYAL ÖZEL KİMDİR?
Feryal Özel 27 Mayıs 1975 yılında doğmuş Türk astrofizikçidir.
Anne ve babası doktor olan Feryal Özel, Üsküdar Amerikan Lisesi'nden mezun olduktan ve 1996 yılında Columbia Üniversitesi'nde Fizik ve Uygulamalı Matematik eğitimini okul ikinciliği ve "Yüksek Onur Derecesi" ile almasının ardından, 1997'de Kopenhag "Niels Bohr Institute"'de fizik üzerine yüksek lisansını bitirdi. 2002 yılında da Harvard Üniversitesi'nde astrofizik üzerine doktorasını tamamlayan Özel, adının ilk kez 2003 yılında dünyanın en tanınmış bilim insanları ile birlikte "Büyük fikirler" listesine alınmasıyla tanındı. 2002 yılında NASA İleri Araştırmalar Enstitüsü'nde görev yaptı. 2005'te profesör olan Feryal Özel evli ve iki çocuk annesi olup, birçok ödül, takdir ve burs kazanmış, Türkiye ve dünya basınına haber olmuştur. Feryal Özel halen Arizona Üniversitesi'nde çalışmalarını sürdürmektedir.
FERYAL ÖZEL ÖDÜL VE BURSLARI
Türk Bilimsel ve Teknik Araştırma Vakfı Akademik Bursu
Hubble Doktora Sonrası Bursu 2002-2005
Değerli Bilim Adamı Ödülü, Daughters Atatürk Vakfı 2003
Keck Bursu, Institute for Advanced Study 2002
Van Vleck Bursu, Harvard Üniversitesi 1999
Kostrup Ödülü, Niels Bohr Enstitüsü 1.997
Niels Bohr Enstitüsü Yüksek Lisans Bursu 1996-1997
1996 Uygulamalı Matematik Fakültesi Ödülü, Columbia Üniversitesi 1996
Fu Vakfı Bursu, Columbia Üniversitesi 1994-1996
CERN Araştırma Bursu 1.995
1992-1994 Türk Sağlık ve Eğitim Vakfı Bursu 1992-1994
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