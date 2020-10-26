Aynı cins atomlardan oluşan saf maddelere kısaca element denilmektedir. Toplamda bulunmuş olan 118 adet element bulunmaktadır.

ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ NELERDİR?

- Hidrojen (H)

- Helyum (He)

- Lityum (Li)

- Berilyum (Be)

- Bor (B)

- Karbon (C)

- Azot (N)

- Oksijen (O)

- Flor (F)

- Neon (Ne)

- Sodyum (Na)

- Magnezyum (Mg)

- Alüminyum (Al)

- Silisyum (Si)

- Fosfor (P)

- Kükürt (S)

- Klor (Cl)

- Argon (Ar)

- Potasyum (K)

- Kalsiyum (Ca)

- Skandiyum (Sc)

- Titanyum (Ti)

- Krom (Cr)

- Vanadyum (V)

- Mangan (Mn)

- Demir (Fe)

- Kobalt (Co)

- Nikel (Ni)



ELEMENTLERİN İSİMLERİ

1) Hidrojen

2) Helyum

3) Lityum

4) Berilyum

5) Bor

6) Karbon

7) Azot

8) Oksijen

9) Flor

10) Neon

11) Sodyum

12) Magnezyum

13) Alüminyum

14) Silisyum

15) Fosfor

16) Kükürt

17) Klor

18) Argon

ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ

- Elementlerin hepsi aynı cins atomdan meydana gelirler.

- Elementlerin hepsi homojendir.

- Her elementin kendine ait bir sembolü bulunmaktadır.

- Elementler kimyasal özelliklerine göre, metal, ametal ve soygaz olarak sınıflandırılmıştırlar.

- Elementler fiziksel özelliklerine göre katı, sıvı ve gaz olarak sınıflandırılmıştırlar.

- Hepsi saf maddeden oluşmaktadır.

- Elementler kendinden daha basit veya farklı maddelere ayrılamazlar.

- Elementlerin kaynama, donma, erime ve yoğuşma özellikleri bulunmaktadır.

- Kendi özelliklerini taşıyan en küçük yapı taşlarına atomlar denilmektedir.

- Kimi elementler fiziksel özelliklerine göre yanma özelliği bulunmaktadır.

ELEMENTLERİN KULLANIM ALANLARI

Hidrojen: Hidrojen elementi bilinen ilk elementlerden biridir. Bomba yapımı gibi ağır sanayilerde kullanılır. Aynı zamanda balon şişirilmesi için de hidrojen kullanılmaktadır. Hidrojen elementi petrol yapımında da kullanılan bir elementtir.

Helyum: Kaynakçılık alanında helyum yoğun olarak kullanılmaktadır. Ayrıca balon şişirilmesi ve titanyum ve zirkonyum elde edilmesinde de kullanılmaktadır.

Lityum: Seramik ve cam yapımında lityum elementi kullanılmaktadır. Lityum elementi ayrıca A vitamini sentezinde de kullanılan bir elementtir.