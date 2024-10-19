MasterChef son eleme adayı kim oldu? 19 Ekim MasterChef 7. eleme adayı belli oldu mu?
MasterChef'te heyecan sürüyor. Haftanın son eleme adayının belli olacağı gecede günün konseptini programa konuk olan şef Ali Çuhadar belirledi. Ali şef yarışmacılardan, Kahramanmaraş mutfağına özgü 'Eli Böğründe' yapmasını istedi. En az başarılı tabağı yapan yarışmacı 7. olarak eleme potasına giden son yarışmacı oldu. Peki, MasterChef son eleme adayı kim oldu? İşte 19 Ekim 2024 Cumartesi MasterChef eleme potasında olan yarışmacılar...
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Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı, rekabetin her geçen arttığı MasterChef Türkiye'de haftanın son eleme adayı belli oldu. Hatırlanacağı gibi haftanın son dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanırken, kırmızı takımdan Nevzat ve Emre eleme potasına giden yarışmacılar olmuştu. MasterChef yeni bölümünde ise yarışmacılar, haftanın son eleme adayı olmamak için mücadele verdi. Peki, MasterChef son eleme aday kim oldu? 19 Ekim MasterChef 7. eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...
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MASTERCHEF HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef'te en az başarılı tabağı yapan Alper haftanın 7. eleme adayı olarak eleme potasına giden son yarışmacı oldu.
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18 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanan mavi takım oldu. En başarılı tabağı yaparak bireysel dokunulmazlığı alan isim ise Ezgi oldu.
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17 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu Kırmızı Takım kazandı. Ayvayı kullanarak başarılı bir yemek yapıp gecenin dokunulmazlık alan ismi ise Hakan oldu. Hakan ise eleme potasına Nigar'ı gönderdi. Son eleme adayı ise kaptanın seçimi ile Akın oldu.
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16 EKİM MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden mavi takım kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Şirin bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.
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MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Onur
Eda
Nigar
Akın
Nevzat
Emre
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MASTERCHEF KİM ELENDİ 13 EKİM 2024?
MasterChef'te elenen son isim Zübeyde oldu.