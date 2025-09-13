Habertürk
        ELEME POTASI NETLEŞTİ! MasterChef 7. eleme adayı kim oldu? 13 Eylül Cumartesi MasterChef son eleme adayı kim oldu?

        MasterChef son eleme adayı kim oldu? 13 Eylül MasterChef'te 7. eleme adayı kim oldu?

        MasterChef Türkiye'de son eleme adayı belli oldu. Haftanın 7. eleme adayının belli olduğu gecede, şefler yarışmacılardan, 'Bursa Pideli Köfte' yapmalarını istedi. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu'nun değerlendirmeleri sonucunda en az başarılı tabağı yapan yarışmacı eleme potasına gitti. Peki, MasterChef'te 7. eleme adayı kim oldu, MasterChef son eleme adayı kim oldu?? İşte 13 Eylül Cumartesi MasterChef Türkiye haftanın son eleme adayı...

        Giriş: 13.09.2025 - 19:23 Güncelleme: 14.09.2025 - 00:15
        • 1

          MasterChef'te heyecan sürüyor. Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı yarışmada, yarışmacılar arasındaki rekabet her geçen gün artıyor. MasterChef'in yeni bölümünde en başarısız tabağı yapan yarışmacı, yapılan değerlendirmelerin ardından eleme potasına gitti. Peki, MasterChef 7. eleme adayı kim oldu? 13 Eylül Cumartesi MasterChef eleme potasına giden son yarışmacı kim oldu? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

          MasterChef'te haftanın son eleme adayı Sezer oldu.

        • 3

          MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

          Nisa

          Ayla

          Onur

          İlhan

          İrem

          Çağlar

        • 4

          MASTERCHEF KİM KAZANDI, ANA KADROYA KİM GİRDİ?

          MasterChef ana kadrosuna yedeklerden Aslı dahil oldu.

        • 5

          MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

          MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

          Mavi Takım

          Hakan (Takım Kaptanı)

          Çağatay

          Sümeyye

          Sezer

          Gizem

          Özkan

          Barış

          İhsan

          Ayten

          Cansu

        • 6

          Kırmızı Takım

          İrem (Takım Kaptanı)

          Furkan

          Ayla

          Mert

          Eylül

          Onur

          Çağlar

          Murat Can

          İlhan

          Nisa

        • 7

          MASTERCHEF KİM ELENDİ?

          MasterChef Türkiye'de elenen isim Sercan oldu.

        Yazı Boyutu
