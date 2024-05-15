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        Haberler Kısayol ELEME POTASI BELLİ OLDU! Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 15 Mayıs 2024 Survivor All Star haftanın eleme adayı kim oldu?

        Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 15 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor All Star'da haftanın 3. dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Mavi ve kırmızı takım son dokunulmazlığı kazanmak için karşı karşıya geldi. Dokunulmazlığı kaybeden ekip, eleme konseyinde haftanın üçüncü eleme adayını belirledi. İşte 15 Mayıs 2024 Çarşamba Survivor All Star'da dokunulmazlığı kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2024 - 18:39 Güncelleme: 15.05.2024 - 23:54
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        • 1

          Survivor'da dokunulmazlık oyunu için nefeler tutuldu. Hatırlanacağı gibi Survivor All Star'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanırken, Aleyna eleme potasına giden ikinci isim olmuştu. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 15 Mayıs 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...

        • 2

          15 MAYIS 2024 SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

          Survivor'da üçüncü dokunulmazlığı kırmızı takım kazandı.

        • 3

          SURVİVOR'DA HAFTANIN 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

          Survivor'da haftanın üçüncü eleme adayı Merve oldu.

          Haftanın en kötü performansı seçilen Atakan ise eleme potasına giden son isim oldu.

        • 4

          ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

          ÖZGÜR

          ALEYNA

        • 5

          SURVİVOR TAKIMLAR BELLİ OLDU

          Survivor'da yeni haftanın takımları belli oldu.

          MAVİ TAKIM

          SEDA

          NAGİHAN

          HİLMİCEM

          ATAKAN

          MERVE

          ÖZGÜR

        • 6

          KIRMIZI TAKIM

          BATUHAN

          YUNUS EMRE

          OGEDAY

          NEFİSE

          ALEYNA

          DAMLACAN

        • 7

          SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

          Survivor'da adaya veda eden son isim Sercan oldu.

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