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        Haberler Nasıl Yapılır Elektrikli süpürgenizin ömrünü siz kısaltıyor olabilirsiniz! Elektrikli süpürge bakımıyla ilgili bilinmesi gerekenler

        Elektrikli süpürgenizin ömrünü siz kısaltıyor olabilirsiniz! Elektrikli süpürge bakımıyla ilgili bilinmesi gerekenler

        Küçük ev aletleri modern yaşamın vazgeçilmez parçaları haline geldi. Özellikle elektrikli süpürgeler olmasa bugün ne yapardık acaba? Pek çoğumuz bunu görmezden gelse de gün içinde hem vakitten kazanmamıza hem de kendimizi yormamaya yardım eden elektrikli süpürgeler düzenli bakım istiyor...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2024 - 16:00 Güncelleme: 09.06.2024 - 01:19
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        • 1

          Elektrikli süpürgeler bugünün dünyasında yaşamı kolaylaştıran aletlerden çıkıp hayati önem taşıyan ihtiyaçlardan biri arasına girdi. Evet, elektrikli süpürgeler evimizin en önemli aleti artık...

        • 2

          Teknoloji geliştikçe elbette onlar da çeşitlendi. Toz torbalılar, toz torbasızlar, sulu makineler... Türü ne olursa olsun elektrikli süpürgenizi uzun yıllar kullanmak istiyorsanız düzenli bakımını yapmanız gerekiyor.

        • 3

          Elektrikli süpürgenin düzene bakımı ihtiyacı olduğunu bilmeyenlerdenseniz süpürgenizi (henüz) hiç tamirciye götürmemişsinizdir... Bir defa bile elektrikli süpürge tamircisine giderseniz, ödeyeceğiniz servis ücretinden sonra elektrikli süpürge bakımı ile ilgili her şeyi bilmeye hevesli olacaksınız çünkü!

        • 4

          Bu yazımız sayesinde elektrikli süpürge temizliğ ve bakımı hakkında her detayı öğrenip süpürgenizi tamirciye götürmek zorunda kalacağınız hataları yapmaktan kurtulacaksınız!

        • 5

          HER TEMİZLİKTEN SONRA HAZNEYİ TEMİZLEYİN

          Elektrikli süpürgeniz evinizin bütün kirini ve tozunu haznesinde topluyor. Bu yüzden her süpürgeden sonra süpürgenizin toz haznesini boşaltmalı, eğer sıvı bir şey çektiyseniz ve tozlar çamur olduysa hazneyi yıkamalısınız!

        • 6

          GÖZÜNÜZ TOZ TORBASINDA OLSUN

          Günümüzde toz torbalı elektrikli süpürgelerin popülerliği bayağı azaldı ama hala toz torbalı süpürge kullanan çok fazla insan var. Toz torbanızın dolup dolmadığını sürekli kontrol etmeli ve dolduğunda bekletmeden değiştirmeli/boşaltmalısınız. Ayrıca toz torbalı elektrikli süpürgelerin toz torbasının iyi takıldığından emin olmak çok önemlidir! Gözünüz hep toz torbasında olsun...

        • 7

          KİRLİ BIRAKILAN MAKİNE FİLTRELERİN ÖMRÜNÜ KISALTIR

          Elektrikli süpürgelerin çoğunda bir ön tarafta bir de arka tarafta hava filtresi bulunur. Ön taraftaki filtre evinizden çekilen tozun depolanmasını, arka taraftaki filtre de o tozun tekrar evinize doluşup size zarar vermemesi için vardır. Süpürge yaptıktan sonra toz haznesini ya da toz torbasını temizlemediğinizde filtrelerinizin ömrünü klısaltır.

        • 8

          FİLTRELER DÜZENLİ DEĞİŞTİRİLMELİ

          Makinenizin filtrelerini 6 ayda bir, eğer yapamıyorsanız en kötü senede bir değiştirmeniz gerekir. Bazı makinelerin filtrelerinin yıkanabildiğini görmüşsünüzdür. Filtrelerin yıkanması biraz tartışmalı bir konu çünkü elektrikli süpürge markaları filtrenin yıkanabildiğini söylüyor ancak bunun kurutulması ve nasıl yıkanması gerektiğiyle ilgili detay bilgi vermiyor.

        • 9

          Eğer filtrenizi yıkadıktan sonra iyice durulamaz ve kurutmazsanız filtrelerinizin içindeki tozlar nemle beraber tabakalaşacak ve filtrenizin tıkanmasına neden olacak. Yani aslında makinenizi uzun ömürlü kullanmak istiyorsanız filtrelerinizi yıkasanız bile en azından 1, 1 buçuk senede bir değiştirmeyi düşünebilirsiniz.

        • 10

          Tıkanan filtreler hem emiş gücünü azaltır hem de motora giden tozları engelleme işlevini kaybedeceğinden makinenizin motorunu bozacaktır. Filtre motordan daha ucuz bir malzeme, motorunuzu yakıp değiştirmektense filtreyi değiştirin, makinenizin ömründen kısaltmayın!

        • 11

          FIRÇA TEMİZLİĞİNİ ES GEÇMEYİN

          Elektrikli süpürgenizin zeminle temas eden fırçalarının kirlenmesi çok kolaydır. Yere dökülen her pislik ve halılara düşen saçlar bu fırçalara dolanır. Bu fırçaların temizliği düzenli yapılmazsa çekim gücünün azaldığını görebilirsiniz.

        • 12

          BORULARIN İÇİNE BİR ŞEY SIKIŞMASIN!

          Elektrikli süpürgenizin borusuna sert bir cisim ya da bir kağıt/kumaş parçası takıldığında hem makineniz bir şey çekmeyecek hem de motoru zorlayacağından size masraf çıkaracaktır.

        • 13

          Yani her süpürge işleminden sonra makinenizin fırçasında biriken tüyleri temizlemeli, toz haznesini boşaltmalısınız. Makinenizi belirli aralıklarla havalandırmalı, bütün parçaları çıkarıp tozunu almalısınız. Ama en önemlisi filtre temizliği. Filtrenin hem her zaman temiz olması hem de düzenli aralıkla değiştirilmesi makinenizi uzun yıllar ağlıklı bir şekilde kullanmanıza yardım eder.

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