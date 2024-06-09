Elektrikli süpürgenizin ömrünü siz kısaltıyor olabilirsiniz! Elektrikli süpürge bakımıyla ilgili bilinmesi gerekenler

FİLTRELER DÜZENLİ DEĞİŞTİRİLMELİ

Makinenizin filtrelerini 6 ayda bir, eğer yapamıyorsanız en kötü senede bir değiştirmeniz gerekir. Bazı makinelerin filtrelerinin yıkanabildiğini görmüşsünüzdür. Filtrelerin yıkanması biraz tartışmalı bir konu çünkü elektrikli süpürge markaları filtrenin yıkanabildiğini söylüyor ancak bunun kurutulması ve nasıl yıkanması gerektiğiyle ilgili detay bilgi vermiyor.