Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından İstanbul'da bugün uygulanacak elektrik kesinti programı belli oldu. İstanbul'un birçok ilçesinde muhtelif saatlerde elektrik kesintisi uygulanacak.

İşte 12 Mart 2020 tarihli elektrik verilemeyecek o bölgeler:

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah IŞIK, KUM, PEKMEZ, SERAY sk 09:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2385583)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah BAYRAM, BAŞARAN, ENGİN, FESLEĞEN, OKUR, POYRAZ 1, TURGUT ÖZAL, YUNUS EMRE sk / CUMHURİYET mah ÖMÜR 2 sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2386979)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KAPTANPAŞA mah BARUTÇU ONBAŞI ÇIKMAZI, BÖREKÇİ BAYRAM, HACI SÜLEYMAN, KALAFATÇI YUSUF, KASIMPAŞA ZİNCİRLİKUYU, KULAKSIZ, KULAKSIZ HAMAMI, KULAKSIZ KÜLLHANI ÇIKMAZI, MAŞA, PİYALE MEKTEBİ, PİYALEPAŞA sk / KULAKSIZ mah ARDA, KULAKSIZ, KULAKSIZ YAĞHANESİ, KULAKSIZ ÇEŞME, NALINCI BAYIRI, OKÇU YÜCEL sk / KÜÇÜK PİYALE mah NALINCI BAYIRI sk 14:00-17:08 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2384041)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KAPTANPAŞA mah AĞAÇ KÖPRÜ, KASIMPAŞA ZİNCİRLİKUYU, PİYALE DEĞİRMEN sk / KULAKSIZ mah NALINCI BAYIRI sk / KÜÇÜK PİYALE mah ALTIN TOP, AĞAÇ KÖPRÜ, BAHÇE İÇİ, BOSTAN ÇIKMAZI, BURAKCAN KARAMANOĞLU, CAMCI ÇIKMAZI, GEDİK ABDİ CAMİİ ÇIKMAZI, KASIMPAŞA ZİNCİRLİKUYU, KUTUCU ÇIKMAZI, KÜREKÇİ ÇIKMAZI, MUHALLEBİCİ ÇIKMAZI, MÜMEYYİZ ÇIKMAZI, NALINCI BAYIRI, ORBAY, PİYALE DEĞİRMEN, PİŞMANİYE, SAKALAR ÇIKMAZI, TULUMBACI ÇIKMAZI sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2386921)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KAPTANPAŞA mah AĞAÇ KÖPRÜ, KASIMPAŞA ZİNCİRLİKUYU, PİYALE DEĞİRMEN sk / KULAKSIZ mah NALINCI BAYIRI sk / KÜÇÜK PİYALE mah ALTIN TOP, AĞAÇ KÖPRÜ, BAHÇE İÇİ, BOSTAN ÇIKMAZI, BURAKCAN KARAMANOĞLU, CAMCI ÇIKMAZI, GEDİK ABDİ CAMİİ ÇIKMAZI, KASIMPAŞA ZİNCİRLİKUYU, KUTUCU ÇIKMAZI, KÜREKÇİ ÇIKMAZI, MUHALLEBİCİ ÇIKMAZI, MÜMEYYİZ ÇIKMAZI, NALINCI BAYIRI, ORBAY, PİYALE DEĞİRMEN, PİŞMANİYE, SAKALAR ÇIKMAZI, TULUMBACI ÇIKMAZI sk 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2386922)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah DR SADIK AHMET, ERSOY, REYHAN, ÇALGI, ŞEN sk 11:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2387623)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 969., 991. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2374684)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIMİMİ mah HİSARYANI, KAFESÇİ NACİ, KEMERALTI, LÜLECİ HENDEK sk / MÜEYYETZADE mah ALİ HOCA ARALIĞI sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2390127)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YAYLA mah ALPARSLAN, BADEM, CEYLAN, GELİNCİK, GÜLBAHÇE, KALE CAMİİ, KARANFİL, KEKLİK, MANOLYA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2390126)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah UÇURTMA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2391266)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BÜLBÜL mah TURAN sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-PAŞA mah BAHÇE, BULANIK DERE, DERMAN, DUTLUK, EMEK, GÜNEY 4, HİLAL 2, KÖŞK, ÇAKIL, ÇEŞME 1, İNCİ sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2390076)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah 1., AKŞAM SEFASI, GÜLHATMİ ÇIKMAZI, SAKIZ AĞACI ÇIKMAZI, ŞEBBOY sk 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2390405)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah ALACA MENEKŞE ÇIKMAZI., ALTINTOP ÇIKMAZI., GÜNEBAKAN, MAUN ÇIKMAZI sk 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2390407)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah 1., 10.CD, 4, 9.CD, AKASYA., AKZAMBAK, BALÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, GECE SEFASI ÇIKMAZI, GÜN ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, GÜNDÜZ SEFASI ÇIKMAZI, MANOLYA*-, PAZI ÇIKMAZI, REYHAN., TAŞKIRAN ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, TELGRAF ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, ÇAM., ÇINAR. sk 14:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2390410)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AYŞENUR, BEYSUN, FREZYA, MESUT, MİMAR SİNAN, SOYKAN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2390196)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2382., 2388/2., 2389., 2390., 2391., 2392., 2393., 2394., 2395., 2396., 2398., 2399., 2400., 2403., 2403/1., 2412., 2413., 2414., 2415., 2416., 2424., 2850., 2850/3., 2851., 2854., 2858., 2861., 2862., 2863., 2864., 2865., 2866., 2867., 2868., 2869., 2870., 2870/1. sk 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2391383)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2474., 2478. sk / ESENTEPE mah 2387., 2394., 2396., 2415., 2416., 2421., 2422., 2423., 2424., 2425., 2854., 2857., 2858., 2863., 2864., 2867., 2875/1., 2904., 2938., 2939., 2940., 2941., GAZİ CEBECİ, MİMAR SİNAN, YUNUS EMRE sk 13:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2391386)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 202., 208., 2084., 2085., 2089., 2090., 2091., 2092., 2093., 2095., 2096., 2098., 2099., 2100., 2102., 2103., 2104., 2105., 2106., 2107., 2110., 2121., 2123. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2391392)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah 26 AĞUSTOS, 57 ALAY, 9 EYLÜL, ASİL, AYSEN, BAĞIMSIZLIK, DEDE EFENDİ, DENİZ AKTAŞ, ELEM, ESEF, KARAMAN, MİSAFİR, NADİDE, ORHANGAZİ, PETROL, ÇEKMECE, İLKNUR, İSTANBUL, ŞEHİT AHMET YILDIZ sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2392564)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah FİRUZE sk / KAVAKLI mah AKSU, BEREKET, CAN, CANDENİZ, CEHHAR DUDAYEV, CEMRE, CENNET, CİHAN, DEFİNE, ER, FİDE, GALİP, GARDENYA, GÜLSEN, HİKMET, KANARYA, KAR, MİSAFİR, NURLU, OYMAK, OĞUZ, SANCAK, SERDAR, TÜRKER, VADİ, ZANAAT, ÇAĞ, ÇAĞDAŞ, ÇAĞLAR, ÇINARALTI, ŞENAY, ŞEYH ŞAMİL sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2392565)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ASU, CANSU, DEMETİM, GİRNE, HASAN TAHSİN, HAYDAR PAŞA, LAMİA, NEDİM, RECEP, RUMELİ, SAHİLYOLU, YARASA, ZAMAN, ÇAMÖZÜ sk / GÜRPINAR mah ALPEREN, DEMİRCİ, HALİDE EDİP ADIVAR, HASAN TAHSİN, SAHİLYOLU, VATAN, ÖMER SEYFETTİN, ÜNLÜ sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2393474)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ASLANAĞZI, BEYZA, CELAL, CEVİZLİ, DAMLA, DERMAN, ERLER, GAZEL, GÜLAĞACI, GÜLDALI, GÜLHATMİ, GİRNE, HASAN TAHSİN, HAYIRLI, KARACAOĞLAN, LOKMAN, LİDER, MADEN, MERASİM, METE, MEVSİM, NİMET, OSMANCIK, POYRAZ, RUMELİ, SENİHA, SERİNPINAR, SULTAN FATİH, SÖZEN, VARAN, YAVAŞ, İNÖNÜ, ŞAHİN sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2393480)

- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah E-5 KARAYOLU, GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN, LALEBAHÇE, ŞAİR AHMET KUTSİ TECER sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2393577)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BARBAROS HAYRETTİN, ESKİ LONDRA ASFALTI, HIZIR REİS, LEVENTLER , NACİ KASIM, PREVEZE, PİRİ REİS 1, TURGUT REİS, VEZİR sk / KOCASİNAN MERKEZ mah PELİT sk / SİYAVUŞPAŞA mah ŞAKAYIK sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN sk / GÜVEN mah CAMİ, ESKİ LONDRA ASFALTI, MARMARA, MERKEZ CAMİ , OKUL, PARLAR, TAĞMAÇ sk / HAZNEDAR mah ADALAR, ALTINTAŞ, BAĞCILAR, BİLGE, CAMİ, ESKİ LONDRA ASFALTI, HEYBELİ, KINALI, KÖŞKLER, MARMARA, MERİÇ, SAKARYA, SEFA, TAHİR, YEŞİLIRMAK, ÜÇLER, ŞAFAK, ŞEVKETDAĞ sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2393569)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah BEYAZYALILAR sk / EKİNOBA mah ÖZTANIK sk // SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 1000., 1001., 1002., 1003., 1004., 1010., 1015., 1017., ATEŞPARE, GÜLÜMSER, HALASKARGAZİ, KABAN, ONBAŞI ÇIKMAZI sk 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2393503)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MURAT ÇESME mah ALANUR, ARPACI, BEGONYA 4, ELÇİN, GEMİCİ 1, GÖKNAR, GÜLSEREN, HASBAHÇE, KUBİLAY, MORKARANFİL, NÜKHET, NÜKTE, RUKİYE, RÜMEYSA, SANDAL 1, SULTAN MURAT, VARLIK, YELKEN 3, YUNUS EMRE 2, ÇELİK 1, ÖZBİL, ÖZTAŞ, ŞAHİN sk 00:30-07:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2392680)

- İSTANBUL CATALCA ilce MERKEZ- Çiftlikköy Başakköy Yolu. Çiftlikköy Mah. 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2392692)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE, OYA, SALİH TOZAN sk / GÜLBAHAR mah ALTAN ERBULAK, AVNİ DİLLİGİL, BÜYÜKDERE, EREN 1, OYA, SALİH TOZAN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2392679)

- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah CUMHURİYET, FATİH, GERGER sk 10:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2393793)

- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah 1102., BARBAROS, BERRAK, BEYPINARI, CAN, DİNÇ, ESİNTİ, G-5000, GÖKNAR, GÜLNİHAL, KAPTAN, KARACAN, TAŞOVA, ULUÇINAR, ÇAKMAK sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2393622)

- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah 115., ALEV, AVŞAR, AYDEMİR, BAYAR, BURÇAK, EREN, GÜNSU, KALE, KIZILIRMAK, KOÇAK, MELEK, MELEN, MUHSİN YAZICIOĞLU, OSMANLI, UĞUR, YAVUZ, ÇETİN, ÖMÜR, ÖRNEK sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2393647)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 2.BAHAR, 323, 5.İNÖNÜ, 8.GÜL, BAHARİSTAN, BAHARİYE, DİLEK, EFES, GÜLİSTAN, MENEKŞE, ULUBATLI HASAN, YILDIRIM sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2393653)

- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah AY, CAMİ, ERİK, KUŞKONMAZ, OSMANLI, UĞUR, YAN YOL, ÇETİN, ÖRNEK sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah AKBABA sk / YENİ MAHALLE mah 1.ER sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2393643)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 327., 328., 329., 330., 332., 333. sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2392756)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah 833. YANYOL, BEYAZ YALI, KUBİLAY sk / KANARYA mah TOY sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2392757)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah ADIGÜZEL, AGAH, AYDENİZ, BAHAR, BAĞ, BOSTAN, BİROL, ENİS, ESEN, FIRIN, FUZULİ, GÜLBAYIR, GÜRCAN, LATİF, LEVENT, MAYA, MERAL, NUR, SİNANPAŞA, TAYFUN, TEPE, UYGUN, UYSAL, VATAN, YILDIZHAN, YÜZYIL, ZENGİN, ZÜMRÜT, ŞAN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2392651)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah AKÇİL, BALÇIK, HAŞMET sk / TELSİZLER mah AKAD, AKBAL, BRONZ, BİLGİLİ ÇIKMAZI, CİHANNUR, GALATA DERESİ, MISRA, YEŞİLÇAY sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-GÜLBAHAR mah AKAY ARALIĞI, BAKIRCI, BILDIRCIN, BİBERİYE, CEMAL SURURİ, DEMİRCİ, DÖNMEZ, GALATA DERESİ, GÜLBAHAR, GÜNDOĞAN, GÜNEY 1, GÜVERCİN, HARMAN YOLU ALT, HARMAN YOLU ÜST, HAŞHAŞ, IŞIK, KANARYA, KAPTAN, KARANFİL, KARANFİL YORULMAZ, KARTAL, KASIMPATI, KILIÇ, KUMRU 1, KURTULUŞ, MARTI, MUHTAR, PELİT, SALİH TOZAN, SERÇE, SOLMAZ, SİMİTÇİLER, TEKİN, YALÇIN, YEŞİLDAĞ, ÇAMLI, ÇETİN, ÇULLUK, ÇİL, ÇİMEN 1, ÜLKÜ, ÜVEYİK, ŞAHİKA, ŞEHİT ERTUĞRUL KABATAŞ sk / MECİDİYEKÖY mah BAŞER, BEYAZ SÜMBÜL, CEMAL SAHİR, DARCAN, DARCAN ARALIĞI, GÜLBAHAR, KIRÇIL, KUŞÇULAR, KİRAZ, MECİDİYE, MECİDİYE DERESİ, MEHTAP, MEVLÜT ÇAVUŞ, SELAHATTİN PINAR, TOPUZ, YAKUT, ÇINARLI, ŞAHİNLER, ŞEHİT ERTUĞRUL KABATAŞ sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2392917)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilçe GÖZTEPE MAHALLESİ, BATIŞEHİR CADDESİ 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2390476)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-VATAN mah SİNANPAŞA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2392760)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ARDIÇLI mah ISPARTAKULE sk / BALIKYOLU mah 500., 501., 502., 503., 506., 507., 508., 509., 510., 512., 514. sk / , 807., 826., 827., 828., 829., 831., 832., 833., 834., 835., 836., 837., 839., 841., 843., 844., ISPARTAKULE sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2395642)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ- KURFALLI mah. SAFRANBOLU,SANCAKTAR,CAMİ, KALE cad. / BEKİRLİ mah.İNCİRLİ, SANCAKTAR, ÇATALCA cad. / FENER mah GÖKUN, AKŞEMSEDDİN, SANCAKTAR, UĞURBIÇAKER cad. 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2395668)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 3-4-11. KISIM mah KİLİTBAHİR sk / CEVİZLİK mah HUBAN, REYHAN, İSTANBUL sk / KARTALTEPE mah YAKUP ŞEVKİ sk / SAKIZAĞACI mah ASMALI SAKIZ, HEYET, MUHARRİR AHMET RASİM, YURT SAHİBİ, İSTANBUL sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ, ARALIK, HATBOYU ÇIKIŞI, HAZIRLIK, HUBAN, MEKTEP ARKASI, MEKTEP YOLU, MUHTAR TAHSİN, REYHAN, İSTANBUL sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk 09:30-11:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2392968)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ, GENERAL KANİ ELİTEZ, HATBOYU ÇIKIŞI, KARAKOL, MERA, YANIK SES sk 12:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2392969)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ, HATBOYU ÇIKIŞI, KARAKOL, PAZAR, REYHAN, TEYYARECİ FETHİ, TEYYARECİ SADIK, YANIK SES, YENİ FIRIN, İSTANBUL sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk 15:00-16:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2392970)

- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah KARDELEN, KAZIM KARABEKİR, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, NAMIK KEMAL, RUMELİ, TEVFİK FİKRET, TURGUT ÖZAL, YEŞİLAY, YONCA, ZÜMRÜT, ÇAMELİ, İSMET İNÖNÜ, ŞEBBOY sk // 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2395626)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KEÇECİ PİRİ mah BACTAR, DURU, HACI ŞABAN MEKTEBİ, KARAİM ÇIKMAZI, MAHLÜL, MERHAMET, MEZARLIK ÜSTÜ, MEŞVERET, MÜVERRİH ALİ, MİNE ÇİÇEĞİ, SÜRÜCÜLER, TAŞKESEN, ÇÖP ÜSTÜ, ÜNRE, ŞEVKİYE sk / PİRİPAŞA mah BACTAR, BEYAZ PAPATYA, KALAFATÇIBAŞI, KÜÇÜK PARMAKLIK ARKA, MEŞVERET, SÜRÜCÜLER, TAŞKESEN, TENEKECİ, VİRAN, VİRAN ARALIĞI, YÜKSEK MERDİVEN, ÇAM AĞACI, ÇAN ÇAN, ÇAN ÇAN ARALIĞI, ŞEVKİYE sk 08:30-16:30 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2392912)

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DAVUTPAŞA, LONDRA ASFALTI, SERÇE KALE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2392761)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ZAHİRE ÇIKMAZI sk / KAVAKLI mah 3360., 3398., AHSEN, ALEV, EMİRHAN, EZEL ÇIKMAZI, GÜNDEM, HÜNER, LÜLETAŞI, NİŞAN, OYA, SİLİVRİ sk / SELİMPAŞA mah 2081., 2087., 3015., 3016., 3017., 3018., 3051., 3071., 3072., 3073., 3074., 3075., 3076., 3078., 3079., 3080., 3081., 3082., 3084., 3085., 3086., 3087., 3088., 3089., 3090., 3091., 3093., 3094., 3095., 3097., 3100., 3101., 3102., 3103., 3104., 3105., 3106., 3108., 3110., 3111., 3112., 3113., 3114., 3115., 3117., 3118., 3122., 3123., 3124., 3125., 3127., 3128., 3129., 3130., 3131., 3132., 3139., 3141., 3145., 3146., 3147., 3148., 3149., 3150., 3151., 3152., 3156., 3157., 3160., 3162., 3163., 3164., 3165., 3167., 3168., 3169., 3187., 3189., 3210., 3211., 3212., 3213., 3214., 3215., 3216., 3221., 3222., 3225., 3227., 3229., 3230., 3231., 3232., 3233., 3235., 3241. ÇIKMAZ, 3242., 3243., 3246., 3247., 3248., 3249., 3250., 3261., 3261/1., 3262., 3265., 3266., 3267., 3269., 3270., 3271., 3272., 3273., 3274., 3275., 3280., 3281., 3282., 3283., 3284., 3285., 3286., 3287., 3289., 3290., 3292., 3293., 3294., 3295., 3296., 3297., 3298., 3299., 3302., 3303., 3304., 3307., 3308., 3310., 3312., 3314., 3315., 3317., 3318., 3319., 3320., 3321., 3325., 3326., 3327., 3328., 3329., 3330., 3331., 3332., 3333., 3334., 3335., 3336., 3337., 3342., 3343., 3344., 3345., 3346., 3351., 3352., 3354., 3360., 3361., 3364., 3366., 3367., 3368., 3369., 3370., 3371., 3374., 3375., 3376., 3377., 3381., 3382., 3386., 3388. 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2395953)

- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 568/1., 568/2., 568/5., 569., 569/1., CEBECİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2397282)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖT İSTİKLAL MAHALLESİ Filyos Sk. 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2397285)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AYVANSARAY mah DEMİRCİ HASAN, DÖKMECİ İBRAHİM, ESNAF LONCASI, KIRKAMBAR, KÜRKÇÜ ÇEŞMESİ, MAHKEMEALTI, PÜSKÜLLÜ, SİNANAĞA ÇEŞMESİ, ÇINÇINLI ÇEŞME, ÇINÇINLI ÇEŞME ARALIĞI sk / MUHSİNE HATUN mah TELLİ ODALAR sk 17:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2397303)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MOLLA GÜRANİ mah DEDEPAŞA, HALICILAR KÖŞKÜ, MOLLA GÜRANİ, NAKİBU'L-EŞRAF, OĞUZHAN, SARAY HAMAMI, SİGORTACI, SİGORTACI ÇIKMAZI, TOMRUKÇU, UYGAR sk 11:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2397292)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AYVANSARAY mah KUNDAKÇI sk / CERRAHPAŞA mah HEKİMOĞLU ALİPAŞA, KOCA YUSUF, KOCA YUSUF 1. ÇIKMAZI, KOCA YUSUF 2. ÇIKMAZI, KURU SEBİL, VANİLYA, ÇINAR sk / SİLİVRİKAPI mah BEZİRGAN ODALARI, DAĞISTANLI ÇIKMAZI, KURU SEBİL, KUVA-Yİ MİLLİYE, RAMAZAN EFENDİ CAMİİ ARALIĞI, UZAY sk 12:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2397296)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CANKURTARAN mah KUTLUGÜN sk / DERVİŞ ALİ mah VAİZ sk / MOLLA FENARİ mah VEZİRHANI sk / MUHSİNE HATUN mah BATUMLU, BÜYÜK KÖMÜRCÜ, HİSAR ÇEŞMESİ, TÜRKELİ sk / MİMAR HAYRETTİN mah BAHÇELİKAHVE, NEVİYE sk / SİLİVRİKAPI mah MEŞELİ MESCİT sk / İSKENDERPAŞA mah HAMAM, HORHOR, KAKMACI, KÜLHAN, MEHMET LÜTFÜ, RAGIPBEY, SİMİTÇİ ŞAKİR, TAYYARECİ ORHAN, YENİ ORTA, ÇINGIRAKLI BOSTAN, ÇINGIRAKLI ÇIKMAZI, İMAM MURAT, İMAMBAYILDI sk / ŞEHSUVAR BEY mah ÇAPARIZ sk 09:30-10:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2397291)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-GÜMÜŞSUYU mah CUMHURİYET sk / KOCATEPE mah AYDEDE, CUMHURİYET, LAMARTİN sk 10:15-18:15 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2397313)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KOCATEPE mah CUMHURİYET, RECEP PAŞA sk 10:15-18:15 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2397311)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KOCATEPE mah ABDÜLHAK HAMİT, AYDEDE, LAMARTİN, TOPÇU, ŞEHİT MUHTAR BEY sk 10:17-18:17 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2397314)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KUMBURGAZ mah 2. OTOBAN, ACEM 1, ALP, ALPEREN, BAHAR 2, BAĞDERESİ, BİRKAN, DENİZ 2, EREN, ERENLER 1, GENÇTÜRK, GÖKÇİN, GÜLNUR, GÜLŞEN, HAZİRAN, HOCA AHMETEFENDİ, HUMUS, KARAKOL, KARANFİL 3, KAVUN, KAYIN 2, KERKÜK, KİVİ, LİMON, MELEKOTU, MEŞE 1, MUHTEREM, MİLLET 2, NİLAY 1, ORDU 1, OTOYOL, SADE, SAKİN 1, SANDAL 2, SEVAL 1, SONAY, TADAL, TURKUAZ, UMUT, UĞUR 1, VATAN 2, ZAKKUM 3, ÖMER, ÖMÜR, ÖZGÜR, ŞAYAN, ŞUBAT sk / ULUS mah GÜNNUR sk 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2393516)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah MELTEM, OTAĞ, ÇELİK HANÇER 7., ÇELİK HANÇER 8., ÇELİK HANÇER 9. sk 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2395001)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MEVLANAKAPI mah BÂLA TEKKESİ, HANCI DEĞİRMENİ, NİŞASTAHANE, SİLİVRİKAPI, SİLİVRİKAPI YAĞHANE, TEKKE MASLAĞI, TEKKE MASLAĞI ÇIKMAZI sk / SEYYİD ÖMER mah SİLİVRİKAPI, SİLİVRİKAPI YAĞHANE, YEDİ EMİRLER 1. sk / SİLİVRİKAPI mah ALAY İMAMI, BEYÇAYIRI, HANCI KARAGÖZ, HİSARALTI 1., SİLİVRİKAPI, SİLİVRİKAPI ÇIKMAZI, ÖNAL, İBRAHİMPAŞA TÜRBESİ, İMAM MEHMET sk 14:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2397300)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah ADALET ÇIKMAZI, AKAY ÇIKMAZI, ATA, BAHÇE, DEMET, GAYE, GÜL, GÜNPINAR, HASAN ONATER, KORAY, KÜLTÜR, TELLİ, ULUS, ŞEYDA sk / SEMİZKUMLAR mah TERAKKİ sk / YENİ mah TÜRKÜN sk 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2397419)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AYVANSARAY mah AHMET RÜFAİ, ALBAYRAK, AVCIBAŞI, AYVANSARAY, AYVANSARAY KUYUSU, AYVANSARAY KÜLHANI, DERVİŞZADE, DERVİŞZADE ARALIĞI, DERVİŞZADE TANDIR ARALIĞI, ESNAF LONCASI, KANDİLLİ TÜRBE, KANDİLLİ TÜRBE ÇIKMAZI, KIRKAMBAR, KUNDAKÇI, MAHKEME KÜLHANI, MAHKEME KÜLHANI ARALIĞI, MUSTAFAPAŞA BOSTANI, MUSTAFAPAŞA BOSTANI ÇIKMAZI, ODALAR ÇIKMAZI, PASTIRMACI ÇIKMAZI, SAKALAR YOKUŞU, SEBİL, TANDIR, YATAĞAN HAMAMI, ÇEMBER, ÇETİK PABUÇLU sk / MUHSİNE HATUN mah TAVAŞİÇEŞMESİ sk 15:30-16:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2397302)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah ASLANTEPE, KEÇECİZADE, MERA, İSPİNOZ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2395126)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-GARİPÇE mah BORAN, FEHİM, GARİPÇE, NARİN ÇIKMAZI sk / RUMELİFENERİ mah AHMET ŞİMŞEK, AY, BÜYÜK ATATÜRK, CUMA, ERKAN, FENER SARMAŞIĞI, FENERGÜLÜ, FESLEĞEN, FEVZİ ÇAKMAK, GONCA FENERİ ÇIKMAZI, HASAN ALİ YÜCEL OKULU, HUŞ, KAKTÜS ÇİÇEĞİ, KALE., KETENDERE, LALEM, LODOS, MENDERES NEHRİ, ORKİDE*, PORTAKAL ÇİÇEĞİ, RUMELİ FENERİ BİLİNMEYEN, RUMELİ LİMANI, RUMELİ PAPATYASI, RUMELİ ZAMBAK, SANCAK, SEDEF, TAKA, TEKNE, TÜRKELİ FENERİ, YONCA*, ÇİFTLİK, ÖREKE KAYALIĞI, İNÖNÜ MUHAREBE, İSKELE., İSTİKLAL sk 09:38-14:38 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2395002)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-İSLAMBEY mah KARABAYIR, MEŞATLIK DERE, İSLAMBEY sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah AŞİYAN, BİLGİLİ, FIRAT, KILIÇ, KUŞBAŞ, RAHMİBEY, SÖNMEZ, ŞEHİT ÖNDER ATEŞ sk / SARIGÖL mah KUŞBAŞ, MARMARA, ZİYADE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2395073)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ECENUR, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜLSEMA, MOR KARANFİL sk 13:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2397355)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOYALIK mah BEŞTEPE, CEVİZLİK, İLKYAZ sk 09:05-13:05 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2397289)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOYALIK mah BEŞTEPE, BİLHAN sk 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2397295)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOYALIK mah BEŞTEPE, BİLHAN, CEVİZLİK, DURUSU PARK, SÖĞÜTLÜ, ÖZYURT, İLKYAZ sk 13:13-15:13 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2397299)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah ALEV, CİHAN, KÖZ, MÜJDE, ÇİLEK sk 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2397542)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah DÜNÜR, HARPUT, NİŞANE, PINAR, SELEN sk / TALATPAŞA mah AKIŞLI, AKÇALI, ALEYNA, ANKA, ASLANGAZİ, AYGÜL, BAYINDIR, DÜNÜR, DİŞÇİ, EMİRGAZİ, FERHAT, GÜNYOLU, REİS, SARITAŞ, TANYELİ, YAŞARLI, ZÜMRE, ÖZVEREN, İPEKKUŞAĞI, ŞİRİNCE sk 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2397554)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ÖMÜR 1 sk 10:00-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2395093)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah AYAZMA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2397367)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah MİMAR SİNAN sk / SOĞANLI mah AZİZLER, CAHİT SITKI TARANCI, GÜR, HALİDE EDİP ADIVAR, KIBRIS, MUSTAFA KEMALPAŞA, MİMAR SİNAN, NECATİ ÜÇLER, NECATİBEY, YAHYA KEMAL BEYATLI, YAYLA, ZİYA GÖKALP, ÇAĞLAR 1, ÜMİT YAŞAR OĞUZCAN, ŞEHİT OSMAN YILDIZ sk 10:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2397442)

