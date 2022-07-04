Elektrik santrallerine 285 milyon TL destek

AA

Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste, TEİAŞ'ın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, söz konusu mekanizma kapsamında yer alan 51 santralden 43'üne mayıs ayı için toplam 284 milyon 726 bin 70 lira ödenecek.

En yüksek ödemeler 18 milyon 340 bin 819 lirayla İzmir Elektrik Üretim Ltd. Şti'ye yapılacak. Bu şirketi, 15 milyon 10 bin 657 lira ödemeyle Çelikler Seyitömer Elektrik Üretim AŞ izleyecek.

Ödeme yapılacak santraller arasında 14 yerli kömür yakıtlı termik santral, 4 yerli ve ithal kömür yakıtlı termik santral, 15 doğal gaz yakıtlı elektrik santrali ve 10 hidroelektrik santrali bulunuyor.

Kapasite mekanizması kapsamında TEİAŞ tarafından elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapılıyor.