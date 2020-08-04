Elektif cerrahi vaka nedir? Ankara il Sağlığı Müdürlüğü koronavirüs salgınıyla ilgili kritik düzenlemeleri içeren yeni tedbirler açıkladı. Düzenlemeye göre, elektif cerrahi vaka alımlarının ikinci bir talimata kadar durdurulması ve elektif dahili yatışların da ertelendiği belirtildi. Peki, elektif cerrahi vaka ne anlama geliyor? İşte elektif cerrahi vaka hakkında detaylar haberimizde...

ELEKTİF CERRAHİ VAKA NEDİR?

Elektif cerrahi, Seçmeli ameliyat veya seçmeli prosedür (dan Latince : eligere , seçim anlamında) olan cerrahi bir içermeyen çünkü önceden planlanan tıbbi acil. Yarı elektif cerrahi hastanın hayatını korumak için yapılması gereken, ancak hemen yapılması gerekmez bir ameliyat.

Buna karşılık, bir acil cerrahi hasta tıbben stabil, ancak genel olarak bugün ya da yarın yapılmalı ve bir kadar bekleyebilir biridir acil cerrahi gecikmeden yapılmalıdır biridir; kalıcı sakatlık veya ölüme risk istemiyorsanız hasta, acil ameliyatı dışında hiçbir seçeneği yok.