Eldeniz Babayev'in 'Zafer Müjdesi' sergisi AKM'de

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 105. kuruluş yıl dönümü, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl kutlamaları ve Azerbaycan'ın Ulusal Lideri Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yılı nedeniyle AKM’de Zafer Müjdesi sergisi düzenlendi. Ünlü ressam Eldeniz Babayev'in "Zafer Müjdesi" sergisini sanatseverler, 27 Haziran- 5 Temmuz 2024 tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Galeri’de ziyaret edebilecek.

Açılışı Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva, Türksoy Genel Sekreter Yardımcısı Sait Yusuf, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Ferruh Özpilavcı, AKM Sanat Yönetmeni Remzi Buharalı, Azerbaycan Kültür Merkezi Başkanı Samir Abbasov, Azerbaycan AKM Müdür Yardımcısı Osman Musayev, Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy, İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ve Timsal Karabekir’in katılımıyla gerçekleştirilen sergi iki ülkenin tarihi mirasına yönelik eserlerden oluşuyor.

REKLAM

Sergide Eldeniz Babayev'in sanatının farklı dönemlerini yansıtan yetmiş kadar boya ve grafik eseri sergileniyor. Portre, natürmort, günlük hayat ve tarihi konuları işleyen eserler arasında, Azerbaycan'ın Zafer Savaşı'nda kazandığı başarılar ve Azerbaycan-Türkiye dostluğunu anlatan çalışmalar bulunuyor. Ayrıca halkın günlük yaşantısını, örf ve adetlerini tanıtan resimler de ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Ayrıca Azerbaycan'ın Ulusal Lideri Haydar Aliyev ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portreleri ile Azerbaycan'ın bağımsızlığına kavuşmasında önemli rol oynamış Türk ve Azeri paşalarının portreleri de yer alıyor. İstiklal ve özgürlük düşünceleriyle tanınan Azerbaycan ve Türkiye şairlerinin grafik portreleri de sergide görülebilecek.