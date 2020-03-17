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Oyuncu Elçin Sangu, 2020 yılına girerken sosyal medya hesabından yayınladığı, bir mesajı etiketleyerek "Bu twitim için herkesten özür diliyorum" notunu düştü.

Sangu, daha önce, "Hissediyorum bu yıl (yol) çok güzel olacak....Herkese güzel bir yıl diliyorum" dileklerinde bulunmuştu.