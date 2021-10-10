Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Biyografi

Elçin Sangu kimdir? Elçin Sangu boyu ne, kaç yaşında, sevgilisi kim? İşte merak edilenler

FOX TV'nin yeni dizisi Yalancılar ve Mumları'nda canlandırdığı Ceyda karakteriyle ekranlara geri dönen Elçin Sangu araştırılıyor. Yeni rolü için saçlarını sarıya boyatan Elçin Sangu sosyal medyada gündem oldu. Elçin Sangu kimdir? Elçin Sangu boyu-kilosu ne, kaç yaşında, sevgilisi kim?

10.10.2021 - 22:05 | Güncelleme: ABONE OL
Elçin Sangu kimdir? Elçin Sangu boyu ne, kaç yaşında, sevgilisi kim? İşte merak edilenler

Ünlü dizi ve sinema oyuncusu Elçin Sangu sosyal paylaşım platformu Twitter'da en çok konuşulan isimlerden biri oldu. İşte Elçin Sanu hakkında merak edilenler...

ELÇİN SANGU KİMDİR?

Elçin Sangu 13 Ağustos 1986 tarihinde İzmir'de düyaya geldi. 35 yaşındaki oyuncu ve manken Elçin Sangu Mersin Üniversitesi'nde Opera bölümünde okumasına rağmen kariyerini oyunculuk üzerine kurdu.

Kariyerindeki büyük çıkışı Haziran 2015'ten Ocak 2017'deki finaline kadar Star TV'de yayınlanan romantik komedi dizisi Kiralık Aşk'ta canlandırdığı Defne rolüyle yapan Elçin Sangu, bu performansıyla üç Altın Kelebek Ödülü de dahil olmak üzere 20'den fazla ödüle aday gösterildi.

ELÇİN SANGU'NUN SEVGİLİSİ KİM?

Çerkes asıllı ve 1,69 boyunda olan Elçin Sangu, Yunus Özdiken ile birliktedir.

ELÇİN SANGU DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Filmleri
Yıl Başlık Rolü Notlar Yönetmen
2017 Mutluluk Zamanı Ada Atabey Başrol Oyuncusu Mert Baykal
2020 9 Kere Leyla Nergis Çebeci Başrol Oyuncusu Ezel Akay

Televizyon
Yıl Başlık Rolü Notlar Kanal Bölüm
2011-2012 Öyle Bir Geçer Zaman ki Jale Yardımcı Oyuncusu Kanal D 120 Bölüm
2012-2013 Avrupa Avrupa Burcu Güneş Yardımcı Oyuncusu TRT 1 91 Bölüm
2013 Her Sevda Bir Veda Filiz Karadağ / Dilara Bahadır Başrol Oyuncusu Show TV 10 Bölüm
2013-2014 Bir Aşk Hikâyesi Eda Noyan Başrol Oyuncusu FOX TV 36 Bölüm
2014 Kurt Seyit ve Şura Ayla Baronez Kamilof Başrol Oyuncusu Star TV 21 Bölüm
2015 Sevdam Alabora Sevda Sezin Arcaoğlu Başrol Oyuncusu Atv 17 Bölüm
2015-2017 Kiralık Aşk Defne Topal İplikçi Başrol Oyuncusu Star TV 69 Bölüm
2018-2019 Çarpışma Zeynep Tunç Adalı / Cehvar Başrol Oyuncusu Show TV 24 Bölüm
2020 İyi Günde Kötü Günde Leyla Korludağ Karasu Başrol Oyuncusu Star TV 6 Bölüm
2021-günümüz Yalancı ve Mumları Doktor Ceyda Başrol Oyuncusu FOX TV 1- Bölüm
İnternet
Yıl Başlık Rolü Notlar Kanal Bölüm
2018 Yaşamayanlar Mira Beylice Başrol Oyuncusu Blu TV 8 Bölüm
2022 Uysallar Beren Dikkaya Başrol Oyuncusu Netflix 12 Bölüm

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Rahatsızlığı olan bu köye geliyor
Rahatsızlığı olan bu köye geliyor
'Ölümden döndüm' demişti... Alişan'dan dev dava
'Ölümden döndüm' demişti... Alişan'dan dev dava
'Lütfen çocuğum üşüyor' dedi, yine de almadı
'Lütfen çocuğum üşüyor' dedi, yine de almadı
Sadece Sarıkamış ve Alpler'de görüldü
Sadece Sarıkamış ve Alpler'de görüldü
Fransız mı ABD'li mi?
Fransız mı ABD'li mi?
10 Ekim 2021 Süper Loto sonuçları açıklandı!
10 Ekim 2021 Süper Loto sonuçları açıklandı!
Cumhurbaşkanı Adana'da gençlerle buluştu
Cumhurbaşkanı Adana'da gençlerle buluştu
Azez'den acı haber: 1 polis şehit
Azez'den acı haber: 1 polis şehit

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.