Ünlü dizi ve sinema oyuncusu Elçin Sangu sosyal paylaşım platformu Twitter'da en çok konuşulan isimlerden biri oldu. İşte Elçin Sanu hakkında merak edilenler...

ELÇİN SANGU KİMDİR?

Elçin Sangu 13 Ağustos 1986 tarihinde İzmir'de düyaya geldi. 35 yaşındaki oyuncu ve manken Elçin Sangu Mersin Üniversitesi'nde Opera bölümünde okumasına rağmen kariyerini oyunculuk üzerine kurdu.

Kariyerindeki büyük çıkışı Haziran 2015'ten Ocak 2017'deki finaline kadar Star TV'de yayınlanan romantik komedi dizisi Kiralık Aşk'ta canlandırdığı Defne rolüyle yapan Elçin Sangu, bu performansıyla üç Altın Kelebek Ödülü de dahil olmak üzere 20'den fazla ödüle aday gösterildi.

ELÇİN SANGU'NUN SEVGİLİSİ KİM?

Çerkes asıllı ve 1,69 boyunda olan Elçin Sangu, Yunus Özdiken ile birliktedir.

ELÇİN SANGU DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Filmleri Yıl Başlık Rolü Notlar Yönetmen 2017 Mutluluk Zamanı Ada Atabey Başrol Oyuncusu Mert Baykal 2020 9 Kere Leyla Nergis Çebeci Başrol Oyuncusu Ezel Akay

İnternet Yıl Başlık Rolü Notlar Kanal Bölüm 2018 Yaşamayanlar Mira Beylice Başrol Oyuncusu Blu TV 8 Bölüm 2022 Uysallar Beren Dikkaya Başrol Oyuncusu Netflix 12 Bölüm