Sahnelenmeye başlayacak

HABERTURK.COM

Zorlu PSM, kendi prodüksiyonuyla ilk kez tiyatro oyunu sahneye koymaya hazırlanıyor. Kadınlık, erkeklik üzerine pek çok tartışmayı içinde barındıran öyküsü ve oyuncu kadrosuyla ilgi çeken ‘Şehirde Kimse Yokken’ 22 Şubat’ta Zorlu PSM’de seyircilerle buluşacak.

Zorlu PSM’nin kendi prodüksiyonu olma unvanını taşıyan ilk tiyatro oyunu 'Şehirde Kimse Yokken', 22 Şubat’ta prömiyerini gerçekleştirmek için geri sayıma başladı. Çağdaş yazarlarımızdan Ahmet Sami Özbudak’ın birbiri ile paralel iki öyküyü kaleme aldığı ve simgesel anlatılarla hikayesini zenginleştirdiği 'Şehirde Kimse Yokken', ödüllü oyunların yönetmeni Lerzan Pamir’in rejisiyle seyircilerin karşısına çıkacak.

İnsanlığa verilen cinsiyet rollerine dair sorular soran, bu sorulara hem tanıdık hem de farklı cevaplar getiren ve oyuncu kadrosunda Elçin Sangu, Metin Coşkun, Elif Ürse, Kerem Arslanoğlu ile Ersin Arıcı’nın yer aldığı 'Şehirde Kimse Yokken', gerilim ve yer yer mizah ögeleriyle bezeli mistik bir anlatıyla sahnelenecek.