Elçin Sangu'dan Çerkes dansı
Çerkes asıllı İzmirli oyuncu Elçin Sangu, katıldığı bir düğünde Çerkes yöresel oyunu 'Qafe'yi çıplak ayakla oynadı
Giriş: 21.07.2024 - 16:50 Güncelleme: 21.07.2024 - 16:50
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Elçin Sangu kuzeninin düğününde Çerkes yöresel oyunu olan 'Qafe'yi çıplak ayakla oynadı.
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Sosyal medyada paylaşılan o anlar, Elçin Sangu'nun takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü.
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Bazı sosyal medya kullanıcıları; "Kuğu gibisin", "Güzellik ve zarafet", "Ne kadar zarif bir dans", "Çok havalı" diye yazdı.
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