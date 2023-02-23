Elbistan Kaymakamı'ndan hastanedeki cenaze görüntülerine yalanlama

AA

Elbistan Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural, sosyal medyadaki "Depremde hayatını kaybeden vatandaşların cenazelerinin hastane koridorlarında hala beklediği" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kaymakam Vural, sosyal medyada yer alan "Elbistan'da yaklaşık 1500 cenazenin hastane koridorunda defin için hala beklediği" iddialarına ilişkin Elbistan Devlet Hastanesinde açıklama yaptı.

AA'nın haberine göre; sağlık çalışanlarının depremin ardından ilçe genelinde 3 bin 500 hastayı tedavi ettiğini belirten Vural şunları söyledi:

"Hastanemizde şu an için defin bekleyen cenazemiz (depremde hayatını kaybedenlere ait cenaze) yoktur. Görüntüler, depremin ilk günlerinde bizim canla başla mücadele ederken gerek enkaz altında gerekse de deprem nedeniyle hastanede vefat edenlerin sayısının yoğun olduğu ilk anlara ait. Biz Başsavcılığımızın adli inceleme, kimliklendirme süreciyle beraber yıkama, mezarlıklara götürülmeye kadar vatandaşlarımızın defin işlemlerini hızlı bir şekilde o saatten itibaren yerine getirdik."

Vural, depremin dördüncü günü itibarıyla hastanede defin için bekleyen cenazenin kalmadığını ifade etti.

Elbistan Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Sadi Velioğlu ise hastanenin morgunda "normal ölüm" kaydıyla bir hastanın cenazesinin bulunduğunu bildirdi.

Velioğlu, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin sağlık çalışanlarını üzdüğünü dile getirdi.