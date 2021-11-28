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Elbet Bir Gün oyuncuları isimleri ne? Elbet Bir Gün dizisi konusu ne? Elbet Bir Gün dizisi hangi gün?

Elbet Bir Gün dizisi oyuncuları merak ediliyor. Yapımcılığını Most Productions'un üstlendiği yeni dizi Elbet Bir Gün her hafta Pazar akşamları seyirci karşısına çıkıyor. Elbet Bir Gün dizisi ilgi çekici konusuyla dikkatleri üzerinde topladı. Elbet Bir Gün dizisi oyuncuları kim? Elbet Bir Gün dizisi konusu ne? İşte merak edilenler...

28.11.2021 - 20:09 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • ELBET BİR GÜN DİZİSİ KONUSU NE?

    Kapadokya’nın bir kasabasında, metruk bir gecekondunun bodrumunda aynı aileye ait beş ceset bulunur. Bundan on beş yıl önce öldürülen ailenin geride kalan iki ferdi Feride (Sinem Ünsal) ve Nesime (Şebnem Bozoklu) ise kayıptırlar. Gazeteci Murat Güven’in (Kenan Acar) olayı “Kayıp Hayatlar” adlı programında ele almasıyla, Nesime’nin eski kocası zalim Cemil Bey (Ömer Genç) on beş yıldan bu yana kayıp olan kız kardeşlerin peşine düşer.

    Feride, yeni bir kimlikle kendisine yeni bir hayat kurmuş ve çok güzel bir evlilik yapmıştır. Büyük bir aşkla bağlı olduğu kocası Mehmet’in (Burak Yamantürk) de geçmişinden gelen sırları vardır.  Nesime ise kardeşinin tersine hayalini kurduğu yaşantıya hiçbir zaman erişememiştir.

    Hayatta kalmak ve sevdiklerini korumak için, gerçek kimliklerinin ortaya çıkmasını engellemeye çalışan iki kadının hayatları program yayınından sonra geri dönülmez bir biçimde alt üst olur.

  • Ahmet Dündar

    MUSTAFA EGEMEN ALMACI

    Ahmet Nesime ve İsmail’in fırlama ergen oğulları. Tam bir baş belası. Babasının sürekli sefere gitmesinden dolayı annesiyle sık sık baş başa kalırlar. Aralarında garip bir ilişki vardır. Nesime Ahmet’i sürekli azarlasa da aslında ona hiç kıyamaz. Ahmet bir sosyal medya fenomenidir. Daha fazla popüler olmak için de sürekli bela arar. Başını derde sokmadığı gün yoktur. Zeki, komik ve bela bir çocuk.

  • Cemil Baykan

    ÖMER GENÇ

    Cemil, Nevşehir’in Sazlısu Kasabası’nda geniş topraklar üzerine kurulmuş olan büyük bir konakta yaşar. Kızı Mevsim, 19 yaşındadır. Bundan 15 yıl önce onu aldatarak evden kaçan karısı Nesime’yi bulmak ve intikam almak en büyük arzusudur. Ama içten içe hala Nesime’ye aşıktır. Rekabet onun için önemlidir. Her zaman kazanmak zorundadır ve bu yüzden de kazanmak için her türlü zorbalığı, kaba kuvveti uygulamaktan geri durmaz.

  • Mehmet Kılıçlı

    BURAK YAMANTÜRK

    Mehmet, çekici, iyi giyinmeyi, iyi yaşamayı seven, rafine zevkleri olan bir adamdır. Karısı Gizem’e derin bir aşkla bağlıdır. Asla kimseye tamah etmez, eğilmez. Dürüsttür. Adrenalin sporlarıyla ilgilidir. Çok iyi motosiklet kullanır, off roada meraklıdır. Risk almayı sever. Bugünlere gelene kadar türlü badireler atlatmıştır, kolay bir hayatı olmamıştır. Tam her şeyi yoluna koymuşken işler bir anda alt üst olur ve Mehmet yasadışı işlere bulaşmak zorunda kalır. Mehmet bunu herkesten, özellikle Gizem’den gizlemek zorundadır. Bu Mehmet için kabuslarla dolu bir sınav halini alacaktır.

  • Gizem Kılıçlı

    SİNEM ÜNSAL

    Gizem başarılı bir avukattır. Akıllı, zarif, çekici ve mesleğinde çok başarılıdır. Büyük bir aşkla bağlı olduğu kocası Mehmet’le çok güzel giden bir evliliği vardır. Çocukluğu Sazlısu’da geçmiştir. Fakat çocukluğunda başına gelen felaketle beraber tüm geçmişini arkasında bırakmış, öğretmeninin yardımıyla İstanbul’da yepyeni bir hayata başlamıştır. En büyük korkusu bir gün  geçmişin sırrının ortaya çıkması ve mutlu hayatının yerle bir olmasıdır. Gizem, hayatını ve ailesini korumak için her şeyi yapabilecek kadar gözü kara genç bir kadındır.

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