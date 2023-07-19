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        Elazığ’da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Ölü ve yaralılar var

        Elazığ'da yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak aynı yönde seyir halinde olan TIR'a arkadan çarptı. Feci kazada 1 kişi öldü, 32 kişi yaralandı

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 07:04
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        Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Ölü ve yaralılar var
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        Elazığ’da yolcu otobüsü ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybederken 32 kişi de yaralandı.

        Kaza, Elazığ Malatya karayolu Koçharman köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Bingöl’e yolcu götüren B.D. idaresindeki otobüs, aynı istikamete seyir halinde olan N.T. idaresindeki TIR'a arkadan çarptı.

        ÖLÜ VE YARALILAR VAR

        Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, UMKE, AFAD, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        İHA'nın haberine göre, feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken 32 kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Hayatını kaybeden vatandaşın cansız bedeni ise Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

        #Son dakika haberler
        #Elazığ
        #haberler
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