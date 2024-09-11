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        Haberler Gündem Elazığ’da refüje çarpan motosiklet devrildi, sürücü ve yolcu öldü - Güncel haberler

        Elazığ’da motosiklet refüje çarptı: 2 ölü

        Elazığ'da kontrolden çıkarak refüje çarpan motosikletin sürücüsü Furkan Bulanık ile arkasında oturan Yağız Gür, hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 00:38 Güncelleme: 11.09.2024 - 00:38
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        Motosiklet refüje çarptı: 2 ölü
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        Kaza, akşam saatlerinde Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi.

        Furkan Bulanık idaresindeki motosiklet, kontrolden çıkarak refüje çarptı. Devrilen motosikletin sürücü ile arkasında bulunan yolcu, yola savruldu.

        İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Bulanık ile Gür’ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Bulanık ve Gür’ün cenazeleri, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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