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        Haberler Yaşam Elazığ’da 100 yıllık olduğu tahmin edilen kahve makinesi dikkat çekiyor

        Elazığ’da 100 yıllık olduğu tahmin edilen kahve makinesi dikkat çekiyor

        Elazığ'da bir evin bodrum katında bulunan ve yaklaşık 100 yıllık olduğu tahmin edilen kahve öğütme makinesi, nostaljik görüntüsüyle dikkat çekiyor. Esnaf Hasan Tuzcu, makinenin hala sağlıklı bir şekilde çalıştığını ve müşterilerin bu özel deneyimi yaşamak için kahve almaya geldiğini belirtti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 12:09 Güncelleme: 03.04.2025 - 12:09
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        Evin bodrumunda bulundu! 'Deneyim' için geliyorlar
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        Elazığ’da bir evin bodrum katında yıllarca saklı kalan ve yaklaşık 100 yıllık olduğu tahmin edilen tarihi kahve öğütme makinesi, yeniden çalıştırılarak vatandaşların ilgisine sunuldu.

        Dış kaplaması ceviz ağacından, kapak kısmı ise bakırdan yapılan kahve makinesi, çekmecesi ve makine dairesi olmak üzere üç kısımdan oluşuyor.

        Mekanizmasının hala sağlam bir şekilde çalıştığını belirten esnaf Hasan Tuzcu, "Makinemiz Doğu Anadolu’nun en eski kahve makinelerinden biri. Onu bir evin bodrum katında keşfettik ve tahmini olarak 100 yıllık olduğunu düşünüyoruz. Mekanizması hala çok iyi çalışıyor ve kahveyi eşsiz bir lezzetle çekiyor" dedi.

        "POPÜLER OLDU"

        Elazığ’da nostaljik bir kahve deneyimi yaşamak isteyenler için geleneksel lezzetleri modern zamanda yaşatmaya devam ettiğini belirten Tuzcu, "Kahve makinemiz, Doğu Anadolu’nun en eski kahve makinelerinden. Makinenin dış kısmı ceviz, kapak kısmı ise bakırdan oluşuyor. Makinemiz, en alt katı, çekmecesi ve makine dairesi olmak üzere üç kattan oluşuyor. Makineyi evin bodrumundan çıkardık. Tahmini olarak 100 senelik bir makine olduğunu biliyoruz. Mekanizması çok iyi çalışıyor aynı zamanda da kahveyi çok lezzetli bir şekilde çekiyor. Çoğu müşterimiz makinemizi görüyor ve bunun için kahve almaya geliyorlar. Bayağı popüler bir makine oldu" ifadelerini kullandı.

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        #100 yıllık kahve makinesi
        #Elazığ
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