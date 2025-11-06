Kaybolan otizmli çocuk dünden beri aranıyor!
Elazığ'da, evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan otizmli 14 yaşındaki Veysel Bilen için arama çalışması başlatıldı. Ekipler, iz takip köpeğinin de kullanıldığı arama çalışmalarını sürdürüyor
Elazığ'da, Gümüşkavak Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde kimseye haber vermeden evden çıkan otizmli Veysel Bilen (14), geri dönmedi. Ailesi ve mahalleli, yaptıkları aramalardan sonuç alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
BİRKAÇ KEZ EVDEN UZAKLAŞMIŞ
DHA'daki habere göre ihbar üzerine bölgeye AFAD, Polis Arama Kurtarma ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Daha önce de birkaç kez evden uzaklaştığı ve suyu sevdiği bildirilen Bilen’in bulunması için ekipler, özellikle sulama kanalları çevresi ile ormanlık alanlarda arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.
İZ TAKİP KÖĞEİYLE ARANIYOR
Ekipler, iz takip köpeğinin de kullanıldığı arama çalışmalarını sürdürüyor.