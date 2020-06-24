Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Sarıcan Belde Belediyesi'ne kayyum atandı.

Mustafa Uc'un haberine göre, Sarıcan Belediyesi'nin HDP'li Başkanı Bekir Polat "Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında dün gözaltına alınmıştı.

İçişleri Bakanlığı, Bekir Polat'ı geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırdı. Elazığ Vali Yardımcı Erkan Kaçmaz, Sarıcan Belde Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.