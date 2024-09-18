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Elazığ'da olay, Kültür Park’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 2 kişi park içerisinde tartışmaya başladı.

ALÇILI ELİYLE KAVGA ETTİ

İHA'da yer alan habere göre tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İki saldırgan birbirine tekme ve yumruklarla girdi. Kavga edenlerden birinin elinin alçıda olmasına rağmen bir boksör gibi kavga etmesi dikkatlerden kaçmadı.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Ringi aratmayan kavgayı bir kadın ayırma çalışsa da ilk başta başarılı olamadı. Ardından olay yerinden geçen diğer şahısların müdahalesiyle ikili ayrıldı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.