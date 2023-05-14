Elazığ Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Elazığ Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber Elazığ başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Elazığ Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Elazığ seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Elazığ Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Elazığ Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İl genelinde yüzde 85.36 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:09 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 82.4 oldu. Elazığ Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 194.181 oyla yüzde 67.95 - Kemal Kılıçdaroğlu: 78.557 oyla yüzde 27.49 - Sinan Oğan: 12.110 oyla yüzde 4.24 - Muharrem İnce: 904 oyla yüzde 0.32 oy aldı.



Elazığ 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;



Recep Tayyip Erdoğan: 194.181 oyla yüzde 67.95Kemal Kılıçdaroğlu: 78.557 oyla yüzde 27.49Sinan Oğan: 12.110 oyla yüzde 4.24Muharrem İnce: 904 oyla yüzde 0.32

Elazığ Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 84.18 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:09 itibarıyla yüzde 75.3 oranında açıldı. 2023 Elazığ milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 141.917 oyla yüzde 56.99 - Millet İttifakı: 55.280 oyla yüzde 22.2 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 16.711 oyla yüzde 6.71 - Ata İttifakı: 1.234 oyla yüzde 0.5 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 429 oyla yüzde 0.18 aldı. Saat 21:09 itibarıyla 2023 Elazığ milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Cumhur İttifakı: 141.917 oyla yüzde 56.99Millet İttifakı: 55.280 oyla yüzde 22.2Emek ve Özgürlük İttifakı: 16.711 oyla yüzde 6.71Ata İttifakı: 1.234 oyla yüzde 0.5Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 429 oyla yüzde 0.18AK Parti: 103.147 oyla yüzde 41.42CHP: 49.399 oyla yüzde 19.84MHP: 29.032 oyla yüzde 11.66YEŞİL SOL: 16.711 oyla yüzde 6.71YENİDEN REFAH: 8.805 oyla yüzde 3.54İYİ Parti: 5.881 oyla yüzde 2.36ZP: 1.234 oyla yüzde 0.50BBP: 933 oyla yüzde 0.37MEMLEKET: 481 oyla yüzde 0.19ANAP: 400 oyla yüzde 0.16SOL PARTI: 242 oyla yüzde 0.10HAKPAR: 154 oyla yüzde 0.06TKP: 140 oyla yüzde 0.06MİLLİYOL: 131 oyla yüzde 0.05HKP: 128 oyla yüzde 0.05MP: 110 oyla yüzde 0.04GENÇ: 103 oyla yüzde 0.04TKH: 47 oyla yüzde 0.02YP: 35 oyla yüzde 0.01TİP: 0 oyla yüzde 0.00AB: 0 oyla yüzde 0.00GBP: 0 oyla yüzde 0.00AP: 0 oyla yüzde 0.00