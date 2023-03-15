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Elazığ'da yarın okullar tatil mi? 16 Mart Perşembe Elazığ'da okullar açık mı, kapalı mı?

Elazığ'da yarın okullar tatil mi? 16 Mart Perşembe Elazığ'da okullar açık mı?

Şanlıurfa ve Adıyaman illerinde yoğun sağanak yağış sel felaketine yol açtı. Sel felaketini yaşayan bazı illerde okullar tatil edilirken, öğreci ve veliler Elazığ'da yarın okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor. Sel fekatinin yaşandığı deprem bölgesinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) turuncu kod uyarısı geldi. Yaşanan gelişmelerinin ardından Elazığ'da okulların açık mı kapalı mı olacağına ilişkin Elazığ valiliğinden gelecek son dakika açıklamaları bekleniyor. İşte 16 Mart Perşembe Elazığ'da okulların durumu...

Giriş: 15.03.2023 - 20:20 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Türkiye deprem felaketinin ardından, sel felaketi ile sarsıldı. Deprem bölgesinde yoğun sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, Şanlıurfa ve Adıyaman illerinde sel felaketine yol açtı. Yaşanan sel felaketinin ardından bazı illerde okullar tatil edilirken, 16 Mart itibarıyla Elazığ'da okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Peki, "Elazığ'da yarın okullar tatil mi? 16 Mart Perşembe Elazığ'da okullar açık mı?" İşte Elazığ'da yarın okullar tatil mi sorusunun yanıtı...

     

  • DEPREM BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

    Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; Kıyı Ege, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Kahramanmaraş, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli; Adıyaman il geneli ile Malatya'nın güney, Kahramanmaraş'ın kuzey ve doğu, Elazığ'ın batı çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

     

  • 16 MART PERŞEMBE ELAZIĞ 'DA OKULLAR TATİL Mİ?

    16 Mart Perşembe günü Elazığ'da sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Hava durumu raporuna göre, hava sıcaklığının ise 10 ila 15 derece aralığında seyredeceği öngörülüyor.

     

  • Konuyla ilgili Elazığ Valiliği duyuruları yakından takip ediliyor. Sağanak yağışın görüleceği kent genelinde 16 Mart 2023 Perşembe günü okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

     

  • Elazığ'da okulların tatil edilmesi ile ilgili açıklama geldiğinde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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