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Elazığ'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Elazığ'da, daha önce aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Giriş: 29.03.2023 - 03:57 | Güncelleme: ABONE OL
Elazığ'da silahlı kavga: 2 yaralı
Elazığ'da silahlı kavga: 2 yaralı
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AA

Elazığ'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı. Merkeze bağlı Akçakiraz Beldesi Kıraç Mahallesi'nde karşılaşan M.Y. ve N.Y ile M.K. ve A.K, aralarındaki bir husumetten dolayı tartışmaya başladı.

AA'nın haberine göre, kavgaya dönüşen olayda tabancayla ateş edilmesi sonucu M.K. ve A.K. ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

M.K. ve A.K. sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan iki şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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