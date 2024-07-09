Elazığ'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

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Kaza, akşam saatlerinde Elazığ- Bingöl karayolu üzerinde Karakoçan ilçesi Kuruca mevkisinde meydana geldi.

Bingöl’den Elazığ’a seyir halinde olan M.K. (39) yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde hurdaya dönen otomobildeki Ayhan Arslantaş (39) ile ismi öğrenilemeyen bir kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü M.K. ilk müdahalenin ardından Karakoçan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Cenazeler otopsi için morga götürüldü. Yapılan kontrolde sürücünün 0.36 promil alkollü olduğu ortaya çıkarken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.