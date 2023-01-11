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Elazığ'da lise öğrencileri güneş enerjisiyle çalışan bisiklet yaptı

Elazığ'da meslek lisesi öğrencileri, okulun atölyesinde iki ay süren çalışma ile güneş enerjisiyle çalışan bisiklet yaptı. Öğrenciler, test sürüşlerini yaptıkları bisikleti ilerleyen süreçte daha da geliştirmeyi hedefliyor

Giriş: 11.01.2023 - 14:35 | Güncelleme: ABONE OL
Elazığ'da liselerden güneş enerjili bisiklet
AA

Elazığ Marmara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Bölümü öğrencileri, derste aldıkları teorik eğitimi pratiğe dökerek atölyede güneş enerjisi paneli üretti. Öğrenciler, bu panelleri yararlı şekilde kullanmak, doğa ve çevreye fayda sağlamak için tasarladıkları bisiklete elektrikle çalışan motor monte etti.

Motorun enerjisini güneşten alması amacıyla paneli bisikletin üzerine yerleştiren öğrenciler, bu şekilde yol almasını sağladı. Öğrenciler, şarjı bitmesi ve yolda kalma durumuna karşı bisiklete geçici olarak benzinli motor da taktı.

"GÜNEŞ ENERJİSİYLE ÇALIŞTIRMAK İSTEDİK"

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri öğretmeni Nisa Bulut, öğrencilerle okulun laboratuvarında yaptıkları panelle güneş enerjisiyle çalışan bisiklet hazırladıklarını söyledi.

Öğrencilerinin teorik dersleri uygulamaya dökerek güzel projelere imza attığını anlatan Bulut, "Yenilenebilir enerji kaynakları üzerine çalışmalarımızda güneş paneli ile çalışan bisiklet yaptık. Amacımız güneş enerjisini faydalı şekilde kullanabilmek. Fosil yakıtlar yerine, çevre kirliliğine karşı daha temiz bir enerji kaynağı kullanmak amacıyla bisikletimizi güneş enerjisiyle çalıştırmak istedik." dedi.

"YAKLAŞIK 2 AYDA HAZIRLADIK"

Bulut, bisiklete güneş paneli ve pil ekleyerek bütün enerjiyi güneşten alan hareket sistemi oluşturduklarını, aracın bir motosiklet gibi çalıştığını belirtti. Bisikleti yaklaşık 2 ayda hazırladıklarını, öğrencilerinin proje için çok emek verdiğini aktaran Bulut, "Çevreyi kirletmeden, öğrencilerin günlük ihtiyacını karşılaması amacıyla ulaşım aracı olarak kullanılacak bir bisiklet tasarladık. Bu şekilde çevreye hiçbir şekilde zarar vermemiş olacağız" diye konuştu

Bulut, test sürüşlerini yaptıklarını, ilerleyen süreçte daha da geliştirmeyi düşündüklerini ifade etti.

"GÜNEŞ PANELİNDEN ALDIĞI ENERJİYİ AKÜYE AKTARIYOR"

Öğrencilerden Emir Gündüz de aldıkları eğitim sayesinde ürettikleri panellerle faydalı işler yaptıklarını dile getirdi. Çalışmanın çevre dostu olduğuna dikkati çeken Gündüz, "Yaptığımız bisiklet çevre dostu. Debriyaja bastığımızda normal bisiklet olarak da kullanabiliyoruz. Güneş panelinden aldığı enerjiyi 12 voltluk aküye aktarıyor. Şarj biterse debriyaj ve gaza bastığımızda benzinli motora geçiş yapıyor" ifadelerini kullandı.

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