Elazığ'da bıçaklı kavga: 4 yaralı
Elazığ'da bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılar, kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı
Giriş: 20.10.2024 - 00:52 Güncelleme: 20.10.2024 - 00:52
Ataşehir Mahallesi'nde bir düğün salonunda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olay sırasında 4 kişi, bıçak ve yumruk darbeleriyle yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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