Elazığ'da beton pompasının çarptığı yaya öldü
Elazığ'da kahreden kaza! Şehirde beton pompasının çarptığı 71 yaşındaki yaya hayatını kaybetti. Mamur'un cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü
Elazığ'da B.T'nin kullandığı beton pompası, Akpınar Mahallesi Şehit İdris Doğan Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 71 yaşındaki İsmail Mamur'a çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Mamur'un kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Mamur'un cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.