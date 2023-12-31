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        Haberler Gündem Elazığ'da asayiş uygulamalarında 7 kişi yakalandı - Güncel haberler

        Elazığ'da asayiş uygulamalarında 7 kişi yakalandı

        Elazığ'da gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 5'i hükümlü, 7 kişi yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 00:52 Güncelleme: 31.12.2023 - 00:52
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        Elazığ'da asayiş uygulamalarında 7 kişi yakalandı
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        Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik 28-29 Aralık'ta çalışma gerçekleştirdi.

        Çalışma kapsamında üzerinde uyuşturucu madde bulunan 2 kişi ile "dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay, "basit yaralama" suçundan 7 ay ve 2 yıl, "uyuşturucu madde kullanmak suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 5 firari hükümlü yakalandı.

        Şüphelilerin ev ve iş yerleri ile araçlarında yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, 4 fişek, 681,84 gram esrar, 6,55 gr metamfetamin ele geçirildi.

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        Haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 5 hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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