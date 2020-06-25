Elazığ'da 42 kilogram esrar ile 18 bin 550 kök Hint keneviri ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Naldöken köyünün Elazığ-Diyarbakır sınırı yakınlarında araziye yasa dışı Hint keneviri ekimi yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında bölgede arazi taraması yapan ekipler, ağaçların arasına gizlenmiş 42 kilogram esrar ile dere yatağına ekili 18 bin 550 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Zanlı olduğu tespit edilen A.B. ve E.B. adreslerinde yakalandı.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.